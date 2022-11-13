«Нужен пересмотр позиции по Крыму». В США просят Украину быть «реалистичнее»

Американское издание WSJ заявило, что помощник президента США Джейк Салливан посоветовал украинскому руководству пересмотреть свои требования к России для проведения мирных переговоров. Утверждается, что речь в частности идет о «пересмотре» жесткой позиции Украины по возвращению Крыма. В Белом доме якобы считают, что позиции Киева станут крепче, если он будет «хотя бы казаться» открытым к обсуждению мира.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предложил Киеву подумать о «реалистичных требованиях и приоритетах для переговоров», пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Салливан затронул этот вопрос 4 ноября в Киеве во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и его заместителями. По словам двух европейских дипломатов, говоря о «реалистичных требованиях», американский чиновник имел в виду и «пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году».

В материале подчеркивается, что Вашингтон дал понять собеседникам, что украинская сторона должна хотя бы казаться открытой к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению властей США, Киев таким образом получит рычаги воздействия.

Украинское издание «Страна» пишет, что на встрече с Зеленским Салливан заявил, что «США отказываются от переговоров с РФ на условиях, при которых она сохранит оккупированные части Украины».

«Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины», – цитирует чиновника СМИ.

В материале отмечается, что помощник американского президента таким образом как бы ответил на слухи о том, что Вашингтон якобы проводит переговоры с Москвой об обмене Херсона на перемирие при сохранении за Россией сухопутного коридора в Крым.

Представитель Белого дома также пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.

В то же время газета The Wall Street Journal утверждает, что Соединенные Штаты и некоторые из их союзников обеспокоены истощением запасов вооружений, в том числе некоторых боеприпасов. СМИ констатирует, что в этом году Вашингтон поддержал Киев на почти $19 млрд, что «намного превышает помощь Европы».

«Мы видим реальные, практические проблемы достижения военного прогресса, мы видим нехватку боеприпасов», – сказал источник газеты The Wall Street Journal.

Переговоры России и Украины

Автор материала считает, что публичные заявления Зеленского и его помощников о том, что переговоры с Россией будут приравнены к ненужной капитуляции, связаны именно «победами украинский войск».

Но в то же время, как пишет WSJ со ссылкой на министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, «Западу нужно быть предельно осторожным, чтобы ни в чем не давить на Украину, потому что мы знаем, что эту войну начала Россия, и эта война может быть прекращена за минуту, если Россия просто решит ее закончить».

Другой европейский чиновник, отмечает издание, выразил мнение, что «никто не верит, что [Россия] остановится, пока не достигнет своей стратегической цели».

Другие представители стран Запада, более уверенные в Вооруженных силах Украины, «не верят, что боевые действия застопорятся», так как растущий арсенал систем ПВО Украины стал более эффективным. И поэтому, добавляется в материале, европейские чиновники переживают, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам до того, как ее войска добьются новых успехов.

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее заявил, что ВСУ «ни в коем случае не надо останавливаться на зиму».

«Они будут оказывать давление на российские силы, не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны. Никаких светлых пятен в будущем для российских войск», – заявил генерал в своем Twitter-аккаунте.

Ходжес прикрепил к своей записи в соцсетях карту и отметил на ней расстояние, на которое могут ударить управляемые ракеты GMLRS с HIMARS от Херсона.

«Я предполагаю, что это [запуск ракет] скоро начнется и ухудшит российскую оборону к северу от Крыма и в Крыму. HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании – освобождение Крыма», – уверен он.

Президента Украины Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что переговоры если и пройдут, то при условии восстановления территориальной целостности Украины, наказания виновных и компенсации Россией нанесенных убытков.

Российская сторона утверждает, что готова к переговорам с Украиной, но с учетом реалий. Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Госдуме уже не верят, что диалог Москвы и Киева возможен в ближайшее время. Ранее депутат Константин Затулин в комментарии радиостанции «Говорит Москва» выразил мнение, что «проведение мирных переговоров фактически заблокировано противоположными устремлениями сторон».

«То, что говорит Зеленский – это очередное повторение стандартной позиции украинской власти. Она предусматривает, по сути, капитуляцию России и отказ не только от каких-то новых приобретений – Запорожской, Херсонской областей, но и отказ от поддержки Донецка и Луганска. А также отказ от решения 2014 года, связанного с возвращением Крыма. Чтобы Россия гипотетически на этих условиях вступила в переговоры, надо чтобы вместо Путина в Кремле сидел заведомый маргинал – предатель, изменник», – подчеркнул парламентарий.