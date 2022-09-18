«Шольца к этому активно подталкивают из-за океана». Передаст ли ФРГ танки Украине?

Немецкие власти обсуждают возможность передачи Украине танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. На Берлин активно пытается повлиять Вашингтон. По мнению экспертов, бундесвер не будет поставлять самое новое вооружение, потому что «умеет считать деньги». Скорее всего, Киеву передадут старые модификации машин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Большая часть членов правительства выступает за передачу Киеву дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, а также боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs, сообщает РИА «Новости».

«К этому кабинет Олафа Шольца активно подталкивают из-за океана. Госдеп США отправил МИД ФРГ послание, в котором говорится, что Вашингтон «приветствовал бы такие поставки», — говорится в материале.

По оценке обозревателя агентства Андрея Коца, первая модель Leopard может с большей вероятностью поступить на вооружение ВСУ, чем вторая. Военная техника не используется армией ФРГ, а ее хранение обходится бюджету достаточно дорого.

Leopard 1 сняли с вооружения в 2010 году из-за их устаревания: они не способны бороться с современными вариантами Т-72, Т-80 и Т-90. При этом танки вполне могут использоваться при ведении боя из засад. Машины этого образца по-прежнему находятся на вооружении армий более десятка государств.

«В Берлине умеют считать деньги и понимают, что вся эта ситуация для них крайне невыгодна. То, чем они могли поделиться без ущерба для себя, — уже на Украине. А оборонные заказы, которые готов щедро профинансировать канцлер, нужны прежде всего самим. Новую технику, сошедшую с конвейера, никто не даст. Своя рубаха ближе к телу», — полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Leopard 2 — усовершенствованная и более грозная модель. «У последней модификации A7 прекрасное бронирование, эффективная система управления огнем, дальнобойные прицелы, хорошие ходовые качества. Однако в танковом парке ФРГ всего 225 вторых «Леопардов», из них A7 — меньше 20», — отмечает обозреватель.

В четыре раза больше у ФРГ танков модификации А4, которая принята на вооружение в 80-х годах. Модификацию разработали специально для борьбы с советскими Т-64, Т-72 и Т-80. Скорее всего, на Украину отправят именно их.

БМП Marder превосходит по уровню защиты конкурентов из других стран НАТО. Она способна развивать высокую скорость, что позволяет действовать совместно с танками в составе ударной группы. В арсенале бундесвера около 380 Marder.

Кроме того, у немецкой армии есть около 360 бронетранспортеров Fuchs в различных модификациях. Эти БТР активно применялись в Афганистане, запас хода по шоссе — до 800 км.

«Пока неясно, появятся ли «Фуксы» вместе с другой тяжелой техникой в степях Донбасса. Вполне возможно, что немцы ограничатся обещаниями, за что Берлин не раз критиковали как в Киеве, так и в Вашингтоне», — заключает автор материала.

«Это для нас загадка»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не понимает, почему немецкие танки еще не переданы Киеву.

«Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронемашины Dingo. <...>. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою», — сказал он, при этом поблагодарив Германию за поставленные вооружения.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала правительство не откладывать надолго решение вопроса о поставках танков Leopard на Украину. Она отметила, что «Берлин должен постоянно спрашивать себя» о том, какую еще поддержку он может оказать Киеву на фоне российской спецоперации.

Президент Владимир Зеленский связывает отказ Берлина поставлять Киеву вооружения с психологическими барьерами, возникшими из-за нацистского прошлого Германии. По словам канцлера Олафа Шольца, Германия просто «не хочет действовать в одиночку» по вопросу с передачей танков Украине и будет принимать такие решения в координации с союзниками. Кроме того, Берлин» уже внес большой вклад в помощь Украине оружием».