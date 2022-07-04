«Пусть свою дачу переименует во Владибалтийск». В Калининграде отвергли идею Миронова о новом названии города

Лидер фракции «Справедливая России – За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. Регион, соответственно, вместо Калининградской области мог бы стать Балтийским краем. По словам парламентария, вопрос должны решать жители области. Однако власти Калининградской области назвали идею о переименовании «неуместной».

Переименовать Калининград и Калининградскую область во Владибалтийск и Балтийский край предложил глава фракции «Справедливая России – За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — заявил он.

Самый западный регион России для страны имеет особое стратегическое значение. Более «традиционное» название, по мнению Миронова, обозначит статус Калининграда как «западного форпоста».

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — сказал парламентарий.

«Это непросто, это сложно, это дорого»

Депутат Госдумы от Калининградской области Олег Нилов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение лидера своей партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова переименовать Калининград.

Он заявил, что современное советское название города – «не вечное», однако выбрать новое могут только жители края в ходе референдума.

«Я считаю, что всероссийский староста Михаил Иванович Калинин, несмотря на свои многолетние заслуги, наверное, не является такой политической фигурой, которая чуть ли не единственная осталась так увековеченной наименованием такого города, края. Поэтому вопрос, наверное, когда-то будет решен с тем, чтобы не политбюро 1946 года принимало соответствующее решение, а все-таки на референдуме граждане Калининградской области. Только так, я считаю, может быть решен вопрос. Калининград для меня название все-таки не вечное», — сказал парламентарий.

Нилов уточнил, что переименование города и края – это сложный и дорогой процесс. По его словам, в первую очередь нужно дождаться окончания специальной военной операции на Украине, а затем «без лишних эмоций» обсудить вопрос переименования Калининграда.

«Придет время, и жители Калининградской области рано или поздно смогут этот вопрос обсудить… Переименование города, края – это очень серьезный вопрос, как по содержанию, так и по финансированию этих затрат на перемены. Для примера могу сказать, что до сих пор после переименования Ленинграда в Санкт-Петербург на билете во всяком случае есть штампик, что вы летите в Ленинград – LED. Потому что это непросто, это сложно, это дорого», — указал Нилов.

По словам депутата, необходимо также понимать, что Калининград и Калининградская область сегодня находятся «на передовой необъявленной войны, санкционной, блокадной, гибридной, холодной, в некоторых местах уже не холодной».

Депутат отметил, что даже для него, уроженца Калининградской области, вопрос поиска нового названия для города является сложным, однако он готов поучаствовать в выборе, «когда придет время».

«Прославленное имя»

Власти Калининградской области идею о переименовании отвергли.

«У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании по меньшей мере неуместно», — сказал руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Реакция «Коммунистов России»

В партии «Коммунисты России» (не имеет мест в Госдуме VIII созыва) выступили против предложения переименовать Калининград в Владибалтийск, так как название города якобы хранит в себе память о Великой Отечественной войне, заявил РИА «Новости» глава партии Сергей Малинкович.

«Никакой Владибалтийск нам не нужен – нам нужен наш советский Калининград. Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает», — заявил он.

По мнению Малинковича, Калининград – это «славное имя, завоеванное в боях».

«Мы освободили – советские войска – Восточную Пруссию, Кенигсберг от фашистов, отвоевали нашу землю назад и навеки вечные назвали в честь первого президента Советского Союза Михаила Ивановича Калинина. Еще при Ленине он был назначен нашим президентом. И это имя вошло нетленными строчками в антифашистскую борьбу. В борьбу советского народа против фашистской Германии», — сказал политик.

Калининградская область располагается на части Восточной Пруссии – бывшей германской провинции. Историю города можно разделить на четыре периода: старопрусское поселение, известное как Твангсте до 1255 года; польский город Крулевец с 1454 по 1455 год, а затем поместье Польши с 1456 по 1657 год; немецкий город Кенигсберг с 1657 по 1945 год; и российский город Калининград с 1945 года по настоящее время.

В 1945 году красноармейцы штурмом взяли Кенигсберг и заняли Восточную Пруссию. По решению Потсдамской конференции стран-победительниц Второй Мировой войны, большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР. Немецкое население было депортировано в Германию, вместо них в регион переселялись советские граждане.

В 1946 году город был переименован в Калининград в честь скончавшегося председателя президиума Верховного совета СССР – формального главы советского государства, большевика и советского деятеля Михаила Калинина. Подписями Калинина заверены многие советские документы, связанные с массовыми репрессиями.

«Всесоюзный староста» Калинин, в частности, подписывал постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», разрешающее приговорить к расстрелу детей с 12-летнего возраста. На основании подписанных им указов проводилось насильственное переселение немецкого, карачаевского, калмыцкого, чеченского, ингушского, балкарского и других народов.

На 2013 год имя Калинина в России носили более 3 тыс. площадей, проспектов, улиц и переулков. В 1925 году жителями Кимрского уезда Тверской губернии было предложено переименовать город Кимры в честь Калинина, однако он высказался резко против — по его словам, «оценка политических деятелей принадлежит потомкам». Однако в 1931 году он сам подписал постановление о переименовании Твери в город Калинин.