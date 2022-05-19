«Аккую» с Москвой и экспорт с Киевом. Эрдоган считает невыгодной новую мировую войну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от России и российских энергоносителей. Он также рассказал, что не намерен разрывать отношения ни с Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.

«Не можем разорвать»

На встрече с молодежью Эрдоган сказал, что Турция не может отказаться от российского газа. Выступление политика было опубликовано в Twitter. По словам президента, у Анкары есть связи и с Москвой, и с Киевом.

«Сегодня мы предпринимаем совместный с Россией шаг в атомной энергетике. С Россией у нас проект АЭС «Аккую». В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция получает из России половину необходимого ей газа.

«Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их», — подчеркнул глава государства.

При этом он не собирается разрывать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским.

«У меня нет намерений разрывать отношения ни с уважаемым господином Путиным, ни с уважаемым господином Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским <…> Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна», — отметил Эрдоган.

Турецкий президент напомнил, что направлял для переговоров с российскими и украинскими партнерами своего официального представителя Ибрагима Калына.

«Мы продолжим делать все это в предстоящий период, потому что развязывание новой мировой войны не принесет пользы ни нашему региону, ни миру. У нас разные отношения с обеими сторонами», — заключил Эрдоган.

Протурецкая позиция

О том, что Турция не может позволить себе конфликт с Россией, писал журнал National Interest.

«Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматичную внешнюю политику, которая не является ни проукраинской, ни пророссийской, а полностью протурецкой <…> Для многих европейских стран, за исключением Венгрии и Сербии, выбор стороны был довольно простым и без каких-либо условий. Однако Турция находится в гораздо более шатком положении. Сложность усугубляется его географическим положением и его коммерческими, энергетическими и военными связями как с Россией, так и с Украиной», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что до сих пор Турция в основном сходилась со своими союзниками по НАТО в поддержке Украины. Помимо поставок летального оружия Украине, страна также закрыла Босфор для российских военных кораблей, а свое воздушное пространство — для российских самолетов, летающих в Сирию. Но при этом Турция воздержалась от введения санкций в против России. Позицию страны уважают как РФ, так и Украина: Турция остается единственной страной, которая с начала спецоперации обеспечила личную встречу между министрами иностранных дел двух стран и провела раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

«У Анкары есть очевидные экономические интересы, интересы в сфере безопасности и геополитические интересы в нынешнем конфликте, но она старается не сжигать мосты с Россией и не ввязываться в экономические головоломки», — говорится в статье.

Согласно информации журнала, российские поставки на 45 процентов обеспечивают страну газом, на 17 процентов — нефтью и на 70 процентов — пшеницей, важную роль играет и туристический поток, который в прошлом году составил почти пятую часть от всех приезжающих в Турцию путешественников.

Не меньшее значение для Турции имеет и Украина. Поэтому в 2014 году Эрдоган осудил присоединение Крыма к России. Торговля и инвестиции между Турцией и Украиной в последние годы росли. По состоянию на 2021 год Турция была крупнейшим иностранным инвестором на Украине — с общей суммой в $4,5 млрд. Кроме того, на Украине тогда работало более 700 турецких компаний. По данным открытых источников, в 2000-е годы Украина стала важным рынком сбыта турецких товаров, ежегодный экспорт на Украину за к 2011 году вырос до 1730 млн долларов. Турция ввозит в страну сталь, системы кондиционирования воздуха, мебель, бумагу, лесоматериалы, сельскохозяйственную продукцию, товары для судостроения и автомобилестроения. Кроме того, ежегодная стоимость украинского экспорта в Турцию увеличилась до 4812 млн долларов к 2011 году. А в 2021 году взаимный товарооборот составил 7,42 млрд долларов.

«Хотя турецкие официальные лица отказались раскрывать детали продажи беспилотников Украине, по независимым оценкам Украина закупила от двадцати до пятидесяти боевых беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, а также корветы класса MILGEM Ada. Для Турции Украина представляет собой площадку, где можно испытать продукцию военного назначения в реальных боевых условиях, что значительно повышает ее стоимость и репутацию на мировых рынках», — говорилось в материале National Interest.