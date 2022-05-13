Сенатор заблокировал передачу $40 млрд Украине. Что это значит

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол (республиканская партия) заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о помощи Украине на рекордную сумму 39,8 млрд долларов. Он обосновал свой отказ поддержать инициативу высокими рисками для экономики США. Теперь сенату придется пойти по более долгому пути.

«Выбрасываем деньги за дверь»

Заблокировавший законопроект о помощи Украине сенатор Рэнд Пол заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна.

«Моя присяга дана Конституции США, а не какому-либо иностранному государству… Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США… Самая большая угроза для США сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара», — уверен Пол, его выступление в Сенате транслировалось на канале C-Span.

Пол подчеркнул, что США в нынешних условиях не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету. Он также попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Его предложение отклонил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

«Американцы чувствуют боль (от инфляции – «Газета.Ru»), и конгресс, похоже, намерен только усугубить эту боль, выбрасывая больше денег за дверь как можно быстрее», — считает Пол.

Голосование «по-быстрому»

Как отметило издание The Hill, «эта тупиковая ситуация отсрочит принятие сенатом пакета помощи Украине как минимум до следующей недели, а возможно, и дольше».

«Я думаю, что им придется пройти долгий путь», — сказал Пол The Hill, отвечая на вопрос о том, что будет после его блокировки законопроекта.

Законопроект о помощи Украине пытались провести через сенат по ускоренной процедуре. Согласно правилам верхней палаты американского парламента, любой сенатор может по упрощенной процедуре вынести на голосование законопроект, но право вето есть у каждого сенатора.

После блокировки законопроекта Полом инициатива будет рассмотрена сенаторами в обычном режиме, что потребует нескольких дней. Шумер ограничил дебаты по законопроекту, что позволит провести итоговое голосование в начале следующей недели. Для принятия решения будет достаточно большинства голосов, то есть Рэнд Пол уже не сможет заблокировать проект. По мнению Шумера, подавляющее большинство сенаторов одобрят инициативу.

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл разделяет его позицию и надеется, что пакет документов по Украине в конечном счете будет принят.

«Украина не просит нас вести эту войну. Они только просят ресурсы, необходимые им для защиты от этого безумного вторжения, и им нужна помощь прямо сейчас», — пояснил лидер республиканского меньшинства.

После одобрения сенатом законопроект подпишет президент США Джо Байден.

Проект Белого дома

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация призывает сенат как можно скорее проголосовать за дополнительную помощь Украине. На претензии Пола она ответила, что заложенные в инициативу меры «достаточны».

«Мы согласны с тем, что надзор имеет критическое значение. Именно поэтому пакет включает миллионы долларов на поддержку мер дополнительного надзора... Мы призываем всех сенаторов быстро принять законопроект», — сказала Псаки.

Инициатором оказания помощи Киеву выступил президент США Джо Байден. Несколько дней назад он призвал Конгресс США немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект. На продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине он запросил 33 миллиарда долларов.

«Я призываю конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней», — говорится в обращении Байдена к парламентариям.

Президент Соединенных Штатов отметил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему конгрессмены.

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $40 млрд – на несколько миллиардов больше, чем запросил Байден. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против.

Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. $6 млрд должны пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд — на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд — на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, а еще $900 млн пойдут на поддержку украинских беженцев. Кроме того, $3,9 млрд предполагалось выделить на усиление американских войск в Европе.