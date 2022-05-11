«Больше вооружений»: на что пойдут выделенные США $40 млрд для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд. В случае одобрения в верхней палате документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее просил у законодателей на поддержку Украины на $7 млрд меньше. «Газета.Ru» рассказывает, на что пойдет американская помощь, сопоставимая по размеру с годовым военным бюджетом России.

40 миллиардов долларов

Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. $6 млрд должны пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд — на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд — на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, а еще $900 млн пойдут на поддержку украинских беженцев. Кроме того, $3,9 млрд будут выделены на усиление американских войск в Европе.

Трансляция заседания палаты представителей велась на сайте нижней палаты американского парламента. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пообещал организовать голосование по инициативе как можно скорее.

В Белом доме одобрили принятие законопроекта палатой представителей. Итоговая сумма помощи Украине превысила ранее запрошенные президентом США $33 миллиарда.

«Дополнительные ресурсы, которые включены в этот законопроект, позволят нам направить больше вооружений, таких как артиллерия и бронемашины, а также боеприпасов на Украину. Они также помогут нам восполнить наши арсеналы и поддержать войска США на территории (стран. — «Газета.Ru») НАТО», — заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки.

Требования Байдена

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден призвал Конгресс США немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект.

«Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней», — говорится в обращении Байдена к парламентариям.

На продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине он запросил 33 миллиарда долларов на прошлой неделе. 20,4 миллиарда из этого пакета были предусмотрены «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Киеву, а 8,5 миллиарда — экономическая помощь Украине.

Президент Соединенных Штатов отметил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему конгрессмены.

Кроме того, Байден подписал закон о «ленд-лизе» для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. Документ одобрили обе палаты американского парламента. Закон временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению».

США уже практиковали ленд-лиз в годы Второй мировой войны, когда снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

$40 млрд — это много или мало?

В конце апреля SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) – ведущий центр изучения военных конфликтов – представил доклад, в котором проанализировал военные расходы Москвы и Киева.

Согласно данным SIPRI, Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году до $65,9 млрд. Это был третий год роста подряд, и в 2021 году военные расходы России достигли 4,1% ВВП.

«Высокие доходы от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы. Эти расходы снижались в период с 2016 по 2019 год. После стали увеличиваться», – приводятся в докладе слова директора программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

В документе подчеркнули, что Россия в последнее время большое внимание уделяла развитию ракетного вооружения и именно его активно применяет во время конфликта на Украине.

Кроме того, аналитики SIPRI отметили, что военные расходы Украины выросли на 72% с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2021 году расходы составляли 3,2% ВВП страны, достигнув $5,9 млрд.

«Несмотря на колоссальный рост военных расходов, до начала конфликта страны США и их партнеры боялись снабжать Украину тяжелым вооружением. Во многом по причине системной коррупции. Не было уверенности, что оружие не попадет на черный рынок», — отмечает американский портал Defense News.

Но вскоре ситуация изменилась. 21 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупного пакета военной помощи на сумму $800 млн. За восемь дней до этого Соединенные Штаты также выделяли $800 млн помощи Киеву. Всего США восемь раз помогли Украине. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи по всем пакетам достигла $3,35 млрд, а с марта 2021 года — $4 млрд.