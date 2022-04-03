«12 лет пророссийской пропаганды»: чего ждать от выборов в Венгрии

В воскресенье в Венгрии проходят парламентские выборы, главная интрига голосования — удастся ли правящей партии «Фидес» во главе с Виктором Орбаном сохранить власть. По опросам, крупнейший оппозиционный блок «Объединившиеся для Венгрии» уступают партии Орбана лишь 5% поддержки. При этом одной из тем для критики власти стала сдержанная позиция по спецоперации России на Украине, что используют как оппоненты правительства, так и международные партнеры страны. Чего ждать от выборов в Венгрии — в материале «Газеты.Ru».

Кто выступил против Орбана

В Венгрии начинаются новые парламентские выборы, в этот раз в избирательной кампании приняли участие шесть партий и коалиций, но наиболее серьезные шансы продемонстрировали лишь два объединения — правящий блок «Фидес» в союзе с Христианско-демократической народной партией и коалиция объединенной оппозиции «Объединившиеся для Венгрии».

Эта коалиция была сформирована полгода назад и объединила под своим крылом шесть оппозиционных партий. В качестве своей главной цели «Объединившиеся для Венгрии» заявляют отстранение от власти Виктора Орбана, занимающего пост премьер-министра с 2010 года.

Оппозиционеры считают, что единственный способ победить действующего главу государства на выборах — отложить в сторону идеологические разногласия и участвовать в выборах вместе.

Как пишет Politico, устранить проблемы внутри «Объединившихся для Венгрии» полностью не удалось, но формально блок все равно остался единым целым в преддверии голосования.

Внутренние проблемы объединенной оппозиции вполне логичны, учитывая, что в один блок вошли левые, крайне правые, зеленые и либеральные партии. Эту пеструю компании возглавил Петер Марки-Заи — мэр Ходмезёвашархея и лидер общественного движения «Венгрия для каждого».

Единственное, в чем все представители альянса сходятся, так это в неприятии внутренней и внешней политики Орбана, которую некоторые члены «Объединившихся для Венгрии» в открытую сравнивают с диктатурой.

В таких условиях большинство обещаний оппонентов власти являются антиподом решений или предложений партии власти. В противовес курсу Орбана на частичную обособленность государства оппозиция выступает за уход от национальной валюты и использование евро и в целом, более глубокое взаимодействие с Евросоюзом. Кроме того, на их повестке — менее консервативная политика в отношении представителей ЛГБТ.

Может ли оппозиция победить

Согласно опросу IDEA, представителей власти во главе с Орбаном готовы поддержать 50% венгров. При этом оппозиционная коалиция отстает всего на 5% — их готовы поддержать 45% избирателей.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что описанное социологами преимущество партии Орбана в 5-7% вполне может соответствовать реальности.

«Все венгерские социологические центры дают примерно одни и те же оценки на этот счет. Если прогнозы окажутся верными, то Орбан сохранит простое большинство в парламенте, но потеряет конституционное. Тем самым у власти он все же останется, но поле для маневра у него несколько сузится», — отметил эксперт.

В то же время старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский уверен, что в целом социологическим прогнозам не стоит слишком доверять, поскольку достаточно сложно предсказать итог голосования. Тем не менее, он считает, что «победа оппозиции на выборах теоретически возможна».

«Поскольку против Орбана сосредоточились не только внутренние противники, но и внешние силы. К примеру, сам премьер нередко обвиняет сеть Сороса в этом, в чем есть определенная доля истинны», — пояснил эксперт.

Чем грозит провал Орбана

Если альянс оппозиции действительно сможет одержать верх на выборах, то под ударом могут оказаться отношения Венгрии с Россией. С начала российской спецоперации на Украине оппоненты Орбана активно критикуют его за недостаточно жесткую позицию в отношении Москвы, в том числе за отказ от поставок Киеву оружия и нежелание прекращать закупку газа у России.

Отдельной линией в этом вопросе идет и критика со стороны Польши, а также других государств Евросоюза, которые прямо обвиняют Венгрию в «неправильной позиции». Кроме того, в европейской прессе Орбана описывают как «диктатора» и называют другом президента России Владимира Путина, хотя вряд ли политику венгерского лидера можно назвать пророссийской — Будапешт может и выступил против отказа от российского газа, но все равно поддержал санкции ЕС, а также принял к себе более 300 тыс. украинских беженцев.

С точки зрения Вадима Трухачева из РГГУ, если оппозиция победит на выборах, то это действительно приведет к ухудшению российско-венгерских отношений.

«Скорее всего, взаимодействие упадет почти до уровня российско-чешских отношений, которых сейчас фактически нет. То есть будут рвать почти везде, не оглядываясь на то, какие последствия это может повлечь для самой Венгрии.

Вероятно, откажутся от расширения АЭС Пакш и сделают заявление об уходе от российского газа. Премьером тут может стать бывший глава кабмина Ференц Дьюрчань, который в последнее время резко изменил свою точку зрения в отношении России, хотя раньше относился к ней хорошо, а сейчас ее ругает. Или же мэр Будапешта Гергей Карачонь, который изначально плохо относился к России. Либо Петер Марки-Зай — формальный бывший соратник Орбана, возглавляющий эту пеструю коалицию оппозиции», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласен и Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН: по его словам, в случае победы оппозиции не стоит ожидать сохранения хороших отношений Венгрии с Россией.

«На данный момент российско-венгерские отношения конструктивные и деловые, их поддержание в таком ключе характерно не только для Орбана, но и других венгерских чиновников.

Однако именно действующему премьеру удается сохранять самостоятельность на протяжении долгого времени и вряд ли кто-то кроме него сможет поддерживать отношения с Россией в текущем состоянии.

Там достаточно людей, которые выступают за нормальные отношения с Москвой, но поддерживать их удается только Орбану», — добавил эксперт.

При чем тут Украина

С точки зрения ряда венгерских СМИ шансы оппозиции на победу как раз повышает ситуация вокруг Украины. Как отмечают обозреватели Nepszava, российская спецоперация привела к расколу электората партии «Фидес», но не из-за недостаточной поддержки Украины, а напротив из-за осуждения России.

«Будучи премьер-министром Венгрии, страны-члена НАТО, Виктор Орбан был вынужден поддержать заявления, осуждающие Москву <…> И вот, после двенадцати лет пророссийской пропаганды даже сторонникам Орбана неведомо, как совладать с очередным изменением взглядов их боготворимого лидера», — указывает издание.

При этом в опросах особой зависимости рейтингов сторон от операции России не прослеживается. По февральскому исследованию IDEA, правящий блок набирал 49% поддержки, а оппозиция 44%. То есть разрыв между сторонами составлял все те же 5%, также как и спустя месяц с начала российской спецоперации.

По мнению Вадима Трухачева из РГГУ, судя по всему, обострение украинского кризиса мало повлияло на внутреннюю ситуацию в Венгрии, не дав преимущества ни власти, ни оппозиционному блоку.

«Расклады практически не поменялись и сюрпризов особых нет. Все-таки на события на Украине в Венгрии многие смотрят через призму Закарпатья, а именно ухудшившееся положение венгров в последние годы. Поэтому венгерское общество хоть и не поддерживает действия России, но еще меньше оно поддерживает Украину», — пояснил эксперт.

Однако Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН не исключает, что все-таки сложившиеся обстоятельства отчасти работают в пользу именно партии власти, в особенности из-за позиции Орбана по России.

«Дело в том, что венгры в основном сосредоточены на своих интересах. Орбану же удалось подписать соглашение с Россией, по которому страна получает газ по низкой цене, что он записал себе в актив. Он в целом в текущей ситуации отстаивает частные венгерские интересы, что опосредованно сказывается на качестве жизни любой венгерской семьи и улучшает экономику страны. Все это в совокупности работает на пользу Орбану», — резюмировал эксперт.