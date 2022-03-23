Вован, Лексус и британский министр. Власти королевства попросили YouTube удалить видео-пранк

Российский пранкер Лексус позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, представившись украинским премьером Денисом Шмыгалем. В Лондоне заявляют, что глава Минобороны понял, что общается с самозванцем, через десять минут беседы. По версии Лексуса, Уоллес так этого и не осознавал до самого конца разговора, длившегося более 20 минут. Полная запись видеозвонка пока не опубликована, на YouTube залиты лишь небольшие ее куски. Британское Минобороны потребовало, чтобы видеохостинг их удалил.

Министерство обороны Великобритании попросило видеохостинг YouTube удалить записи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Последний во время подставного звонка выдавал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На прошлой неделе Уоллес отдал распоряжение подчиненным провести расследование из-за звонка самозванца, передает Reuters. Министр обороны Соединенного королевства уточнял ранее, что закончил 10-минутный разговор, когда у него возникли сомнения по поводу «вводящих в заблуждение» вопросов, которые ему задавали.

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«Мы призываем YouTube помочь нам поддержать Украину, удалив видеоролики, сфальсифицированные российским государством и распространяемые с целью подорвать боевой дух людей, борющихся за свою свободу», — говорится в сообщении британского оборонного ведомства в Twitter.

В Минобороны напомнили о решении принадлежащего Google хостинга блокировать доступ к каналам, связанным с финансируемыми Россией СМИ (о новой политике Google и YouTube объявили 11 марта). В ведомстве заявили, что видеозаписи якобы были опубликованы в «модифицированном и отредактированном» виде, однако не уточнили, что конкретно и как было изменено.

«В подделанном клипе утверждается, что поставки NLAWS (переносных противотанковых ракет. — прим «Газеты.Ru») из Великобритании в Украину «часто выходят из строя». Наши NLAWS не подводили, это фактически неверно», — заявили в Минобороны. В ведомстве также отрицают наличие дефицита ракет, о котором Уоллес говорит на видеозаписях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал заявление британского министерства, отметив, что интервью главы МИД Британии Лиз Трасс «представляют значительно больший риск национальной безопасности Британии» и «угрожают ментальному здоровью нации». «В интервью непонятно кому британский министр обороны заявил, что посоветуется с Борисом Джонсоном на предмет предоставления Украине помощи в разработке ядерного оружия и будет поддерживать Украину как друга в любом выборе в этой сфере», — написала Захарова в Telegram.

«Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности», — заключила она.

Первые тизеры пранкеров

Кузнецов и Столяров опубликовали на YouTube первую часть беседы с британским министром 21 марта. В разговоре с пранкерами Уоллес не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, но указал, что России «это бы очень сильно не понравилось».

Второй тизер появился в Сети 22 марта. «Шмыгаль» просил министра больше не поставлять Киеву ракеты NLAWS, так как они ломаются. Уоллес в ответ говорит, что у британской стороны не было проблем с ними.

Сегодня пранкеры выложили третье и четвертое видео. На третьей записи Уоллес признается, что был разочарован отказом НАТО принять Украину в альянс. На четвертой пранкеры от лица Дениса Шмыгаля обвиняют британцев в том, что те «дискредитируют Украину на глазах у всего мира» и убеждают добровольцев отказаться от контрактов, что «подрывает боевой дух украинцев». Министр отвечает, что «не может нести ответственность за идиотов, которые приходят и дают интервью в СМИ».

По словам Кузнецова и Столярова, разговор с министром состоялся 17 марта и длился не 10, а 22 минуты. При этом никто не прерывал беседу. Пранкеры обещают выложить на YouTube полную запись через несколько дней.

Неудачная попытка

Глава британского МВД Прити Пател также пожаловалась, что на этой неделе ей звонили самозванцы, но она сразу смогла их вычислить.

«Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», — заявила Пател.

Позднее стало известно, что пранкеры звонили и министру цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Надин Доррис.