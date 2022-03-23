28-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

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⚡️Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров с Киевом. Это восьмой разговор лидеров стран с начала военной операции.

Французский президент подчеркнул важность прекращения огня на Украине. В Елисейском дворце отметили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.

«Договоренности пока нет, но президент остается убежденным в необходимости продолжать свои усилия. Нет иного выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной», — цитирует Елисейский дворец телеканал BFM.

Кремль заявил о продолжении обмена «мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями».