28-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо предостерег Евросоюз от введения санкций в отношении экспорта энергоносителей из РФ. По его мнению, такие действия нанесут мощный удар по экономике ЕС.
«Мы не собираемся воевать сами с собой — это не цель», — сказал Де Кроо.
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали за сутки 562 человека, в том числе 110 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Японский производитель техники Sharp приостанавливает отправку своей продукции в Россию из-за ситуации вокруг Украины.
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского ангара с вооружением вертолетами армейской авиации с применением управляемых ракет
Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ примерно на $132 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
⚡️Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки», заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с Россией «шаг за шагом идут вперед».
«Украинские представители работают на переговорах, которые фактически идут каждый день. Это очень сложно, подчас — скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил Зеленский.
Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов.
Посол России в США Анатолий Антонов высказался по поводу ситуации на Украине:
▪️он заявил, что накачивание киевского режима оружием и забрасывание на Украину иностранных наемников безответственно и крайне опасно;
▪️по его словам, «съехавшиеся со всего мира на Украину головорезы могут применить полученный опыт где угодно, в том числе по возвращении домой»;
▪️посол заявил, что значительная часть поставляемого Украине иностранного оружия попадает в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников»;
▪️дипломат призвал «спонсоров киевского режима» прекратить поощрять кровопролитие на Украине.
⚡️Совет Федерации 23 марта рассмотрит закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.
Участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой пользуются ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.
Великобритания предложит увеличить поставки вооружений на Украину на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
⚡️Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров с Киевом. Это восьмой разговор лидеров стран с начала военной операции.
Французский президент подчеркнул важность прекращения огня на Украине. В Елисейском дворце отметили, что телефонный разговор лидеров Франции и России продолжался в течение часа.
«Договоренности пока нет, но президент остается убежденным в необходимости продолжать свои усилия. Нет иного выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной», — цитирует Елисейский дворец телеканал BFM.
Кремль заявил о продолжении обмена «мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями».
Киев надеется на более активное участие Китая в разрешении украинского кризиса и на возможную телефонную беседу между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Более 1,2 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины с 18 февраля получили временное убежище в России, заявили в МВД РФ.
⚡️Президент США Джо Байден вылетает 23 марта в Брюссель, где собирается обсудить с союзниками ситуацию на Украине и общую политику в отношении России. Там он намерен объявить о новых санкциях против Москвы.
Вашингтон и Брюссель введут дополнительные санкции против РФ и ужесточат существующие по итогам визита Байдена, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо БайденKevin Lamarque/Reuters