«Обиженные кланы попробуют взять реванш»: Казахстан на пороге политической перестройки

Президент Казахстана предложил перестроить политическую модель страны с помощью нескольких амбициозных реформ. Среди них — отказ от суперпрезидентской формы правления. Необходимость перемен казахстанский лидер объяснил политическим застоем. Токаев также считает, что именно застой привел к январским беспорядкам в Казахстане. По версии экспертов, будущие изменения коснутся многих принципов, которые внедрил еще лидер нации Нурсултан Назарбаев, а перемены вряд ли станут простой задачей для власти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу, в котором предложил провести несколько важных государственных реформ для переустройства политической модели развития страны. По его словам, государству необходимо усилить роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления.

«Такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики.

Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния», — отметил глава государства.

Что хочет изменить Токаев

Реализовать соответствующий переход Токаев предложил с помощью нескольких реформ.

Во-первых, необходимо запретить президенту участвовать в деятельности партий и снизить с 15 до 10 депутатов квоту по назначениям в Сенат для главы государства. Также Токаев предложил запретить родственникам президента занимать руководящие должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

Во-вторых, Токаев предложил создать в Казахстане Конституционный суд, предоставив генпрокурору и уполномоченному по правам человека возможность обращаться в этот орган. Говоря о судебных реформах, президент также заявил, что необходимо расширить перечень дел, которые может рассматривать суд присяжных. Кроме того, Токаев призвал закрепить отмену смертной казни в конституции страны.

В-третьих, для усиления роли парламента в стране Токаев выступил за изменения в соотношении выборной системы.

«Мною предлагается перейти к более гармоничной и смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей, как на национальном, так и на региональном уровнях», — пояснил Токаев в своем послании к народу.

Президент Казахстана отметил, что депутатский корпус мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) будет формироваться на 70% на пропорциональной основе, а на 30% — на мажоритарной. Смешанную модель предлагается внедрить и на выборах маслихатов (местных представительных органов власти).

Кроме того, президент Казахстана призвал снизить порог для регистрации партий с 20 тыс. до 5 тыс. человек, уменьшить минимальную численность региональных представительств в три раза — с 600 до 200 человек и сократить с 1 тыс. до 700 человек минимальную численность инициативной группы граждан для создания партии.

Все указанные реформы, по словам Токаева, потребуют внести более 30 изменений в конституцию Казахстана, а также принять более 20 законов до конца года. Однако казахстанский лидер уверен, что реформы необходимы.

«Январские события стали следствием отечественного застоя. Предлагаемые мной инициативы тщательно прорабатывались мной до январских событий. Различные эксперты предлагали мне дождаться лучших времен. Но я твердо убежден — нашей стране нужны кардинальные реформы, иначе будет застой», — подчеркнул Токаев.

Чего ждать от реформ

Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов заявил, что воспринимает новации Токаева как некий ответ на вызовы со стороны плюралистического общества, которое жаждет перемен.

«Конечно, с точки зрения радикально настроенных сил заявленные меры могут быть оценены, как недостаточные: как говорится, нет предела совершенству. Но события января 2022 года, когда независимость и территориальная целостность страны в одночасье оказались в опасности и Казахстан испытал самый настоящий шок, показали, что существует опасность потери управляемости государства.

Видимо, по этой причине инициативы Токаева достаточно сильны, но в то же время сдержанны. Они задевают многие принципы, которые были внедрены при Назарбаеве», — указал политик в разговоре с «Газетой.Ru».

В то же время директор Института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что предложения Токаева можно назвать уравновешенной демократизацией Казахстана, когда в соответствующие ветви и системы власти приходит сбалансированное состояние.

«Проблемой Казахстана является суперпрезидентская республика, вертикально заточенная под одного человека. И когда этот человек — Нурсултан Назарбаев — был в силе, то это вполне работало и было оправдано. Уже потом он пытался затеять реформы, однако ничего с этим в итоге не получилось, так как все это обросло всевозможными родственными и коррупционными конструкциями. В результате вся эта история чуть не закончилась государственным переворотом в январе 2022 года. Вероятно, сегодняшняя инициатива Токаева — это как раз выученные уроки этих событий», — добавил эксперт.

Готов ли Казахстан к переменам

По сути, еще во время январских протестов президент Казахстана начал отказываться от привязки к своему предшественнику Нурсултану Назарбаеву — лидера нации (елбасы). В процессе урегулирования ситуации множество приближенных к экс-президенту людей потеряли свои посты, да и сам бывший глава государства лишился пожизненного руководства над Совбезом.

Формально предложенные Токаевом реформы должны завершить процесс отказа от политической системы, которая была установлена при Назарбаеве, в особенности исключить кумовство при распределении высших государственных постов. С точки зрения бывшего кандидата в президенты Казахстана Амиржана Косанова, общество, вероятно, поддержит такие новаций.

«Но в то же время есть опасность того, что обиженные на Токаева кланы попробуют взять реванш. Например, созданием собственных политических партий, которые на предстоящих выборах могут выступать под квазидемократическими и привлекательными для электората лозунгами. Благо, ресурсов и иных средств у них хватает», — отметил политик.

В свою очередь Алексей Мартынов из Института новейших государств не берется предсказать, как на практике пойдет конституционная реформа, озвученная президентом Казахстана.

«Это тонкий и щепетильный вопрос, поскольку у казахстанского общества есть свои особенности как этнические, так и традиционные. В стране сложилась своя политическая культура, поэтому процесс изменения, скорее всего, будет довольно непростым. Однако, вероятно, Казахстан все же сможет с этим справиться», — резюмировал эксперт.