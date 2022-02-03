Диалог с Киевом — мысли о Москве: какую игру затеял Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Для политиков сегодняшняя встреча стала уже третьей по счету. В этот раз турецкий лидер прилетел в Киев, чтобы предложить свои услуги в качестве посредника по урегулированию российско-украинского кризиса. Зачем ему это нужно, и готова ли Москва к посредничеству Анкары — разбиралась «Газета.Ru».

Встреча лидеров Турции и Украины продлилась около четырех часов и завершилась публичным подписанием двухсторонних соглашений. Одно из них касалось зоны свободной торговли и сотрудничества в военно-технической сфере.

Пресс-конференция началась с ремарок Владимира Зеленского, который охарактеризовал украинско-турецкие отношения как «партнерство» и «братство» (организация запрещена в России). Политик также признался, что основной темой переговоров с турецким лидером стала сфера безопасности.

«Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летательных аппаратов компании Bayraktar на Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», — заявил украинский президент.

В ходе пресс-конференции Зеленский отметил миротворческий порыв Эрдогана и поблагодарил его за инициативу стать посредником на переговорах между Россией и Украиной, чтобы положить конец «войне». Более того, украинский лидер предположил, что Турция может открыть консульства в Харькове и Львове.

«Я благодарю Турцию и президента Эрдогана за поддержку нашей территориальной целостности. Мы также благодарим Турцию за ее роль посредника между Украиной и Россией на пути к окончанию войны», — заявил политик.

Президент Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Зеленского за гостеприимный прием и поздравил политика с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между странами. Политик отметил, что круглая дата придала его визиту «исторический смысл».

Помимо этого, Эрдоган вновь предложил президентам России и Украины встретиться очно, добавив при этом, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Хочу еще раз заявить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым», — сказал он.

По словам Эрдогана, Турция готова внести свой вклад в прекращение кризиса между двумя странами в черноморском регионе.

«Мы оценили шаги, которые можно предпринять, чтобы увеличить объем нашей торговли до целевого уровня в $10 млрд. Подписанные нами соглашения являются символом воли к продвижению нашего стратегического партнерства», — добавил турецкий президент.

Каравай и националистические лозунги

Еще в бытность шоуменом Зеленский вовсю иронизировал над своим будущим турецким визави и весело рифмовал фамилию Эрдогана с «усатым тараканом». Однако сегодня украинскому президенту было не до шуток — на повестке стояла ни много ни мало безопасность Украины, которую турецкий лидер вызвался обеспечить.

Украина встретила президента Эрдогана с хлебом и солью — в буквальном смысле. Не успели политик и его супруга сойти с трапа, как их окружила торжественная процессия.

Эрдоган отведал каравая из рук разодетых в народные платки женщин и отправился в Мариинский дворец на встречу с Зеленским.

Формально президент Турции прилетел в Киев на 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня. Второй причиной визита стало подписание 12 межгосударственных соглашений, которые, по словам украинских властей, должны вывести сотрудничество двух стран на новый уровень. В преддверии встречи администрация Эрдогана заявила, что действующие и будущие соглашения между Турцией и Украиной не направлены против РФ и не имеют отношения к кризису между Москвой и Киевом.

В то же время никто не скрывал, что Эрдоган прилетел в Киев, чтобы выступить посредником в российско-украинском урегулировании.

И пока президент Белоруссии Александр Лукашенко просил у министра обороны РФ Шойгу «пощупать» российскую военную технику на совместных учениях, турецкий лидер старался перехватить миротворческую повестку у белорусского коллеги.

Официальная часть мероприятия началась с небольшого конфуза — политики не смогли сразу разобрать, кто пойдет с какой стороны во время торжественного прохождения через почетный караул. Сам Эрдоган уже привычным для себя образом поприветствовал украинских солдат фразой «Слава Украине», прозвучавшей несколько искаженно, но достаточно отчетливо, чтобы дюжина солдат ответили турецкому президенту дежурным «героям слава».

Турецкий гамбит

Впервые идея об участии Турции в российско-украинском урегулировании прозвучала в начале январе. Мотивацию Анкары пытались объяснить по-разному: ряд экспертов говорили об улучшении имиджа Эрдогана на мировой арене. Другие трактовали шаги турецкого лидера в контексте судьбы крымских татар. Еще в августе Зеленский попросил Эрдогана оказать содействие в освобождении 100 крымских татар в России.

Сам президент Турции объяснял свой миротворческий порыв негативной атмосферой, сложившейся на континенте.

«Атмосфера войны, это психологическое состояние, которое расстраивает нас, так как мы являемся страной, имеющей хорошие отношения с обеими государствами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить ее с глазу на глаз, лицом к лицу», — говорил Эрдоган за несколько дней до встречи с Зеленским.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев считает, что желание Эрдогана участвовать в нормализации российско-украинских отношений есть ничто иное, как попытка продемонстрировать Евросоюзу озабоченность вопросами безопасности на континенте.

«Этим шагом Эрдоган делает ставку на Европу. Политик подает сигнал прежде всего Евросоюзу, что безопасность континента также волнует и его.

Соответственно, это реверанс Брюсселю, но никак не США — надо это понимать, потому что тот вариант, который предлагает Вашингтон, не устраивает Турцию. Анкаре не нравится тот факт, что Белый Дом стимулирует поставки вооружения на Украину. Дело в том, что Турция хотела бы сама влиять на процессы в большой Евразии», — объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» Мавашев.

Несмотря на то, что турецкая сторона сама продолжает поставлять оружие на Украину, у них нет иллюзий относительно потенциального вооруженного столкновения между Москвой и Киевом, считает эксперт. Анкара понимает, что в серьезном конфликте украинская сторона не одолеет Россию, но ничто не мешает туркам проводить равноудаленную политику, отмечает Мавашев.

«В Турции не обещали складывать яйца в российскую корзину. Страна проводит равноудаленную политику и демонстрирует это Европе. В Брюсселе уже обратили на это внимание. Журнал Euobserver, например, поет много хвалебных песен в адрес Турции и отмечает конструктивную роль Анкары в этом процессе.

Это значит, что у Турции получается убедить Европу в способности отстаивать интересы континента.

Европа, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы проблема Украины была решена быстрее и мирным путем. Эту позицию иллюстрирует Германия, которая ограничивается отправкой касок на Украину», — резюмировал эксперт.

Москве не нужен новый посредник

Президент Турции изначально предложил Путину и Зеленскому встретиться на своей территории, чтобы главы государств смогли «разобраться в своих проблемах». Однако в Москве и Киеве посчитали, что такой формат может быть слегка преждевременным.

Вместе с тем Эрдоган рассчитывает увидеть Путина в Анкаре по окончании Олимпиады в китайском Пекине, куда политик отправится сразу после встречи с Зеленским.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал «Газете.Ru», что единственным и всеобъемлющим форматом для урегулирования «украинского вопроса» являются Минские соглашения, а их выполнение приведет к «долгожданному миру».

«Киев все дальше и дальше уходит от Минских соглашений. Украинские политики и не собирались выполнять эти соглашения. Мы слышим, что эти договоренности убийственны для государственности Украины. Инициатива Эрдогана и позиция Киева — это попытки уйти от договорённостей, попытки найти новый формат и придумать что-то другое», — отметил Чепа.

«Эрдоган подыгрывает Украине. Его предложение стать посредником есть ничто иное как попытка ухудшить ситуацию и втянуть стороны в дальнейший виток конфликта. Это предложение неприемлемо, и реакция на это однозначна», — заявил депутат.

Юрий Мавашев считает, что на словах Россия продолжит выражать благодарность Турции за попытку внести свой вклад в урегулировании кризиса. Однако в действительности Кремль вряд ли согласится на прямое посредничество Турции, считает эксперт.

«Еще Песков говорил, что Кремль приветствует шаги Турции. Но даже если Москва примет Эрдогана в качестве посредника, это будет означать, что сами российские власти не справляются с проблемой. Говорить с Турцией об Украине — это не к лицу. Здесь прослеживается неравный потенциал. Поэтому посредничество Турции едва ли примут в Кремле. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы это случилось. Пока Россия обсуждает Украину только с Западом», — заключил эксперт.