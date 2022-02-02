«Попытка вильнуть хвостиком»: как в России оценивают ответы США и НАТО

США и НАТО проигнорировали ключевые для России предложения по безопасности — такой позиции придерживается Москва. Это подтверждают и сливы конфиденциальных документов в СМИ, достоверность которых, впрочем, пока не подтверждена. Что значит ответ США и НАТО для России и продолжится ли переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Каким был ответ США и НАТО…

Испанская газета Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Данный файл опубликован на онлайн-странице издания под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное Россией 17 декабря».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии «Газете.Ru» отказалась подтверждать подлинность ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

«Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ», — сказала Захарова. Вместе с тем дипломатический источник РИА «Новости» подтвердил, что

речь идет о настоящих ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности.

От передачи этих данных изданию уже открестились в Пентагоне, заявив, что США не публиковали свой ответ России.

Издание Pais отмечает, что речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах.

В материалах говорится, что США готовы обсуждать с Россией механизм для неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия и контроль за ракетами средней и меньшей дальности, а также дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.

В ответе также указано, что страны-члены НАТО воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

Американская сторона и Североатлантический альянс в целом выразили готовность обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности, но в НАТО заявили, что не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.

В частности, организация не готова давать гарантии отказа от расширения НАТО на восток.

США назвали объем сил альянса пропорциональным российскому и заверили, что не размещают беспокоящие Москву ударные группировки и ядерное оружие в Восточной Европе, а усиление войск блока связали с концентрацией российских военных на границе с Украиной.

Требование Москвы о возвращении инфраструктуры НАТО к границам 1997 года Запад проигнорировал.

В ответ на призыв отказаться от любой военной деятельности в Закавказье, Центральной Азии и Восточной Европе, включая Украину, от России потребовали «отвести войска с территории Украины, Грузии и Молдавии».

В альянсе заверили, что блок остается оборонительным и не представляет угрозы для России, но не предложили закрепить это в соответствующем договоре.

… и что об этом думают в Москве

Как отметил накануне президент России Владимир Путин, из ответов США и НАТО исходит, что они проигнорировали ключевые для России положения по безопасности.

Речь идет о трех ключевых вопросах — непродвижении НАТО на восток, неразмещении ударных комплексов вблизи российских границ и возвращении к договору 1997 года.

«Я считаю, что эти ответы в данном случае никчемные, не устраивающие нашу страну, это попытка вильнуть хвостиком»,

— сказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что дальнейшие действия по гарантиям безопасности уже будут определяться в рамках переговорных процессов, от которых Россия не уходит.

«Но нам важен конечный результат, а самое важное — юридически закрепленные ответы. В любом случае я ставлю под сомнение информацию испанского издания и располагаю теми данными, которые озвучивал президент России», — констатировал Юрий Швыткин.

Как обратил внимание замглавы Института США и Канады, генерал-майор, эксперт РВСН Павел Золотарев, США и НАТО прокомментировали второстепенные моменты, которые могут быть реализованы и будут полезны — эти предложения в свое время звучали с российской стороны, но тогда на них реакции не было, а сейчас она есть. При этом четко просматривается, что ответа на главную проблему, которая волнует Россию, — расширение НАТО -— нет, отметил он.

«Урегулировать ключевые для России вопросы возможно, но нужно желание Запада. Если в начале 1990-х годов было обещание, что НАТО не расширяется, то почему сегодня появились факторы, которые не позволяют им принять такое решение?

Если будет желание с той стороны, то и решение будет», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Российская позиция по многим вопросам неприемлема для США и многих стран-членов НАТО, но это не влияет на оценку реалистичности перспектив этих позиций, считает руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Речь идет о том, что нужно сделать реальный стратегический выбор, от которого в будущем зависит ситуация в сфере российской безопасности.

В этом заключается реалистичность российской позиции: нельзя по-прежнему вести дипломатические маневры вокруг конкретных вопросов безопасности, включая разоруженческую проблематику, не ответив на главный вопрос — нас действительно устраивает ситуация, которую описывают параметрами контролируемой конфронтации, или это точка невозврата, которая приведет к еще большей деградации ситуации вплоть до рисков, связанных с вооруженными конфликтами в Европе? Этот выбор мы и предлагаем сделать западным партнерам», — объяснил он «Газете.Ru».

По его словам, нужно принять решение: либо каким-то образом развернуть ситуацию в обратную сторону, либо не делать этого, и тогда Россия будет в своем политическом и стратегическом планировании учитывать перспективу неконтролируемой конфронтации и принимать соответствующие меры реагирования на раскручивание конфронтационной спирали.