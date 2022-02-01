«Их невозможно реализовать». Что будет с минскими соглашениями

На Украине в очередной раз выступили против реализации минских соглашений. Такой позиции, в целом, Киев придерживается практически на протяжении всего конфликта в Донбассе. Могут ли стороны пересмотреть соглашения или подписать другой документ — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал минские соглашения невыполнимыми и заявил, что их реализация приведет к уничтожению Украины. На эту тему он высказался в интервью агентству Associated Press.

Как утверждает глава СНБО, эти соглашения были подписаны «под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции.

По его словам, уже тогда было понятно, что «эти документы невозможно реализовать». Он отметил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, поскольку это может привести к нестабильности в стране. Данилов предложил начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».

К тому же, он предупредил, что в случае эскалации ситуации Украина готова поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», — сказал он.

«Плохому СНБОУ и Данилов мешает», — так в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала его заявление официальный представитель МИД Мария Захарова.

К слову, похожую позицию высказала и украинская оппозиция. После слов Данилова о минских соглашениях парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала его отставки и привлечения к ответственности за призывы к выходу Украины из этих договоренностей.

Альтернативы минским соглашениям нет, потому что это договоренности, выработанные в конкретной ситуации, которые хотя бы в какой-то степени сохранили мир на Украине,

сказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он напомнил, что минские соглашения — это двусторонний документ между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Под этим документом стоят подписи [экс-президента Украины Петра] Порошенко и представителей республик. Что-то не нравилось представителям Донбасса, они тоже не хотели подписывать это соглашение. Порошенко они тоже не нравились, но он их подписал. Вообще соглашения не могут нравиться в полной мере одной и другой стороне, но на то они и соглашения, чтобы их выполнять. Вот мы и видим лицо предыдущей и нынешней власти», — отметил сенатор.

По его мнению, если что-то и может сохранить нынешнюю Украину и принести на ее землю мир и согласие, то только соблюдение минских соглашений. В противном случае «Украина продолжит разрушаться», считает он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что

невозможность выполнения минских соглашений — это официальная позиция Киева, которой он придерживался практически сразу после их подписания.

«После подписания они провели определенные консультации с Госдепом и получили определенные рекомендации. С тех пор они придерживаются этих рекомендаций. Это ни что иное, как позиция — нарушать договоренности и не действовать в рамках желания добиться мирного соглашения. Это затягивание решения вопроса и попытка найти некие объяснения своим неправомерным действиям», — сказал он «Газете.Ru».

Парламентарий обратил внимание, что со стороны Киева имеют место постоянные нарушения договоренностей — концентрация войск, возвращение вооружения, которое было ранее отведено, дополнительная милитаризация, присутствие иностранных инструкторов.

«Все это происходит на фоне истерических попыток перевести Россию в разряд агрессора. Все это толкает Украину к определенным возможным конфликтам, которые могут привести к печальным последствиям», — предупредил он.

В то же время первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова допустила, что

минские соглашения могут быть пересмотрены из-за невыполнения их украинской стороной.

«Очень странно слышать сейчас такие заявления, минские соглашения ведь не вчера были подписаны. Но если такая позиция есть, наверное, нужно заявлять об их пересмотре, чтобы прийти к какому-то для всех приемлемому варианту. Но что-то абсолютно точно нужно с этим делать. Пока все не выполняют их в полном объеме, это держит в напряжении очень многих. Может, действительно, какие-то пункты пересмотреть и стоит, чтобы они были выполнены. Но об этом должны договориться все стороны», — сказала депутат «Газете.Ru».

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил заявление Данилова желанием украинского руководства

передать западным партнерам сигнал, что даже под давлением США реализовывать минские соглашения Киев пока не собирается, потому что «общество не воспримет».

При этом он обратил внимание, что, согласно социологическим данным, за войну до победного конца выступают 20-25% украинцев, около 30% поддерживают реализацию минских соглашений, а остальные выступают за замораживание конфликта или частичную реализацию соглашений. То есть говорить, что общество тотально не воспринимает минские соглашения, не стоит, что удивительно, потому что на протяжении последних пяти-шести лет власти убеждали людей, что минские соглашения — это плохо, сказал эксперт.

«Думаю, заявление Данилова не означает смену позиции Киевом, он не будет официально выходить из минских переговоров, но будет пытаться постоянно дискредитировать их, чтобы не реализовывать, а с другой стороны, прощупывать возможность заключения новых соглашений или существенного изменения соглашений с целью их перезагрузки в интересах украинского руководства, обеспечения первоначального контроля над неподконтрольными территориями, а потом проведения выборов», — считает Руслан Бортник.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника,

при высказанной Даниловым позиции Киева минские соглашения нежизнеспособны.

«Что нужно для выполнения минских соглашений? Первое — чтобы ценности двух сторон совпадали. Если одна сторона на переговорах будет петь «Батько наш Бандера», а другая «День Победы», то ценности разные. Второе — без доверия ничего не выйдет. И третье — это политическая воля, желание, а восемь лет конфликта — это нежелание урегулировать ситуацию. Если, например, Донбасс пойдет под принуждением, каждая из сторон будет спать с топором под подушкой», — сказал бывший нардеп «Газете.Ru».

Как он полагает, для разрешения конфликта на Украине должна смениться власть, а ей на смену должны прийти люди, которые будут «петь одинаковые песни с теми, кто в Донбассе». Бывший парламентарий уточнил, что имеет в виду смену не лиц, находящихся у власти, а политического курса государства.