«Предлог, чтобы везде нас забанить». Как в Москве отреагировали на запрет вещания RT DE

Россия примет ответные меры после решения властей Германии запретить вещание телеканалу RT DE. Соответствующие шаги прорабатывают в МИД, указала официальный представитель ведомства Мария Захарова. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение немецкого медиарегулятора посягательством на свободу слова. Подробнее о ситуации вокруг телеканала — в материале «Газеты.Ru».

Кремль сожалеет о решении Германии запретить вещание телеканалу RT DE. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация абсолютно очевидная, российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии. Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи», — сказал он.

Песков не стал говорить о каких-либо ответных мерах Москвы. «МИД их объявит, зачем забегать вперед», — пояснил представитель Кремля.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова пообещала, что ответные меры будут объявлены уже в четверг. Она отметила, что «решение властей ФРГ вынуждает Москву приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ».

Запрет вещания...

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ накануне запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник «необходимо прекратить».

«1 февраля 2022 года комиссия по лицензированию и надзору за средствами массовой информации предъявила претензию и запретила вещание телеканала RT DE в Германии, поскольку отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия», — указано в сообщении.

В комиссии также отметили, что руководство RT DE не может ссылаться «на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством».

...и его обжалование

RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого медиарегулятора, сообщила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

«Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы», — добавила она.

RT DE имеет все права на вещание в Германии и других странах Европы, утверждают представители телеканала.

«Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», — пояснили в RT.

«Абсурдность ситуации в том, что RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо еще», — проинформировала Белкина.

Но через эту компанию, по ее словам, хотят закрыть абсолютно правомерное вещание телеканала RT DE. «Это предлог, чтобы забанить нас не только в эфире, но везде, даже на наших собственных сайтах и в приложениях», — приводит ее слова ТАСС.

Как отреагировали в Москве

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал запрет вещание российского телеканала политизированным.

«Считаем такое решение политизированным и ущемляющим свободу слова», — заявил он.

О том, что российская сторона готова ввести ограничения и штрафы против YouTube и немецких СМИ в России, в конце января писала газета «Коммерсантъ». Причиной соответствующих мер источник издания называл отказ Германии дать телеканалу RT DE лицензию на вещание и удаление видеохостингом YouTube трех каналов RT.

В перечень санкций, по его данным, входит «ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жесткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube, лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ».

По словам собеседника газеты, должны быть «либо найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры».

В середине января глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заверила, что Германия не вмешивается в процесс вещания телеканала RT DE. При этом она добавила, что у представителей СМИ всегда есть доступ к журналистской деятельности, ко всем пресс-конференциям правительства. Бербок заметила, что вмешательство правительства Германии в работу СМИ противоречило бы конституции страны. В свою очередь, Лавров предупредил Бербок об ответных мерах в отношении германских СМИ, если ограничения на работу телеканала RT не будут сняты.

По данным RT, немецкий медиарегулятор вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что это решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция регулятора до сих пор заключалась в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.