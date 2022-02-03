В Кремле отреагировали на ситуацию с RT DE в ФРГ

Запрет на вещание в Германии RT DE — это посягательство на свободу слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи», — подчеркнул представитель Кремля.

2 февраля МИД России опубликовал заявление об ответных мерах после вынесения Комиссии по лицензированию и надзору Германии решения о запрете вещания телеканала RT DE. В нем отмечается, что германской стороне неоднократно указывали на неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора и предупреждали о встречных мерах в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE. Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ 3 февраля объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекена, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.