МИД России пообещал ответные меры после запрета вещания RT DE в Германии

МИД России опубликовал заявление об ответных мерах после вынесения Комиссии по лицензированию и надзору Германии решения о запрете вещания телеканала RT DE.

В МИДе заявили, что немецкий регулятор вынес RT DE предписание о прекращении спутникового и иного вещания, «ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения», но это решение было принято вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ.

Как отметили в ведомстве, германской стороне неоднократно указывали на неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора и предупреждали о встречных мерах в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE.

«Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — подчеркнули в российском МИДе.

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекена, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.