Французский суд отклонил иск братьев Навальных к «Ив Роше»

Алексей и Олег Навальные во время оглашения приговора по делу «Ив Роше» в Замоскворецком суде города Москвы, 2014 год

Предварительное расследование по жалобе братьев Навальных к «Ив Роше», начатое в 2019 году, завершено. Такое решение принял французский судебный следователь «в соответствии с мнением, высказанным прокуратурой». Адвокаты братьев Навальных, обвинявших компанию в клевете, намерены подать апелляцию. Подробнее об истории дела — в материале «Газеты.Ru».

Французский судебный следователь отклонил как необоснованный иск Алексея Навального и его брата Олега к компании »Ив Роше», которую они обвиняли в клевете. Предварительное расследование по этой жалобе завершено. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на сведения, полученные от прокуратуры страны.

По данным AFP, решение было принято 11 октября – «в соответствии с мнением, высказанным прокуратурой». В свою очередь, адвокаты братьев Навальных планируют подать апелляцию.

Предварительное расследование было начато прокуратурой города Ван в феврале 2019 года.

Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в России в розыск за «многократные нарушения условий отбывания наказания», о которых говорили представители ФСИН. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

История дела

Следственный комитет РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных «Главподписка» оказывала «Ив Роше» услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 30 млн рублей.

Уже в судебном процессе «Ив Роше» отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Лепру отказался выступать в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального — к 3,5 годам колонии общего режима.

Решения ЕСПЧ и замена условного наказания

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что «приговор был произвольным и необоснованным» и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в €76 тыс. и 460 тыс. рублей. Эти средства были им переведены, однако сам вердикт суда не пересматривался и не был отменен.

9 апреля 2019 года ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более 10 месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия «нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений», и обязал ее выплатить € 20 тыс. в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся «преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ», отмечалось в постановлении суда.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. По данным социологических служб, около трети россиян (29%) считают это решение несправедливым. С ними не согласились 48% респондентов.

Напомним, в отношении Навального также возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества.