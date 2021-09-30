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Политика

Год тюрьмы: Саркози осудили за расходы на избирательную кампанию

Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

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Thibault Camus/AP
Бывший президент Франции Николя Саркози получил один год тюрьмы за превышение расходов на избирательную кампанию 2012 года. Согласно обвинению, он превысил допустимый законом финансовый лимит на €20 млн. Ранее в этом году его уже приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в коррупции и торговле влиянием.

Экс-президента Франции Николя Саркози, занимавшего пост главы государства с 2007 по 2012 год, приговорили к одному году тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Приговор был вынесен в отсутствие политика: он не пришел на заключительное заседание.

Отбывать наказание Саркози должен будет дома под электронным наблюдением.

Суд пришел к выводу, что Саркози, зная о законном пороге расходов на избирательную кампанию, продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение установленного законом лимита.

Кампания Саркози, как констатировали в суде, обошлась более чем в €42 млн вместо допустимых по закону €22 млн.

Рассматриваемое парижским судом дело получило в СМИ название Bygmalion — по названию PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. Согласно версии следствия, Bygmalion и соратники экс-главы государства в партии «Республиканцы» фальсифицировали счета, чтобы скрыть факты превышения максимальных расходов на предвыборную кампанию.

Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. Саркози приходил на них только один раз для дачи показаний, отметили французские СМИ. Экс-президент Франции настаивает, что он невиновен.

Прокуратура требовала приговорить его к шести месяцам тюрьмы, а также назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере €3,75 тыс.

По этому делу проходят еще 14 обвиняемых. Как сообщает BFMTV, подсудимые попросили отложить рассмотрение дела, поскольку адвокат одного из фигурантов, замглавы предвыборной кампании Жерома Лаврие, госпитализирован с коронавирусом.

Саркози еще в середине июня в ходе судебного заседания решительно отверг предъявляемые ему обвинения.

Это не первое уголовное дело в отношении Саркози. 1 марта суд в Париже признал его виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы: двум условно и одному — тюремного заключения. Дело «о прослушивании телефонных разговоров» основано на перехваченных беседах бывшего главы государства с его экс-адвокатом Тьерри Эрзогом в период 2013-2014 годов.

Прокуратура обвинила экс-лидера Франции в попытке помочь бывшему судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить престижный пост в Монако через своего адвоката. Эти вопросы якобы обсуждались сторонами в ходе разговоров. Отмечается, что они не использовали свои настоящие имена, но экспертиза установила, что один из голосов принадлежит Саркози.

Свою помощь бывший глава государства, согласно версии следствия, предлагал в обмен на информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании дочерью основателя компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.

Саркози в ходе судебного процесса категорически отрицал вину.

Он называл это дело скандалом, который останется в истории Франции.

Преследование он считал местью судей за попытку ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.

«Для меня это дело стало подлинным путем на Голгофу. Но если в ходе разбирательства будет установлена истина, то я готов за это заплатить такую цену», — сказал Саркози на одном из слушаний.

Его адвокаты требовали снять с их подзащитного все обвинения. Они утверждали, что прослушивание телефонных разговоров было незаконным, и называли это нарушением тайны следствия, поскольку речь шла о переговорах адвоката с подзащитным. Юристы ссылались на решение Совета Европы, запрещающие подобные перехваты переговоров адвокатов, но суд отклонил это требование.

По этому же делу подозреваемыми проходили Тьерри Эрзог и Жильбер Азибер. Их признали виновными в разглашении профессиональной тайны. Они были осуждены на аналогичные сроки.

Национальная финансовая прокуратура требовала для Саркози четыре года лишения свободы, в том числе два условно. Аналогичной меры наказания прокуратура предлагала и для Эрзога и Азибера.

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