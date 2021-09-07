Замглавы МИД России Олег Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем, старшим советником экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона — ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает. Об этом 7 сентября заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя публикацию газеты The New York Times о якобы имевших место контактах. Она указала, что издание и другие СМИ, перепечатавшие эту информацию, «обязаны разместить опровержение». Все подробности — в материале «Газеты.Ru».

Информация о якобы имевших место контактах сотрудников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве является «глупейшей фальшивкой». The New York Times и другие издания, перепечатавшие эти данные, обязаны разместить опровержение — об этом во вторник, 7 сентября, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Смысл статьи традиционно-революционный: Россия вмешивается. Сперва с коллегами мы решили заняться основательным фактчекингом, абзац за абзацем пройтись по каждой детали, прежде чем сделать политический комментарий. Но кропотливой работы не понадобилось. Оказалось, что все это — глупейшая фальшивка», — указала она.

В материале газеты The New York Times утверждается, что старший советник Пучдемона Жозеп Алай встречался в Москве в том числе с Олегом Сыромолотовым, работавшим тогда во внешней разведке, а сейчас занимающим должность заместителя главы МИД России.

«Спрашиваю Олега Владимировича Сыромолотова: «Когда была встреча? В каком формате?» Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо еще. Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает», — отметила Захарова.

Она добавила, что МИД РФ не получал запросов The New York Times с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Еще одно доказательство заранее спланированной провокации. Если бы издание нас спросило заблаговременно, пришлось бы эти «жирнющие доказательства» не использовать», — написала Захарова.

«Кто подставил New York Times?»

Карлес Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти Испании просили приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории королевства действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. Евродепутатскую неприкосновенность с него уже сняли.

«Теперь вопрос - кто подставил New York Times? Ведь имена авторов этой нетленки Майкла Швиртца и Хосе Баутисты вот уже два дня как золотыми буквами вписаны в историю мировых фейков. New York Times, а также все другие средства массовой информации, которые перепечатали эту дезинформацию, не просто должны, а обязаны написать опровержение», — заключила официальный представитель МИД России.

Напомним, референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года, на нем 90% проголосовавших высказались за отделение от Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, а Мадрид попытался помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Власти Испании не признали итогов этого волеизъявления, а Верховный суд страны впоследствии приговорил организаторов плебисцита к длительным тюремным срокам.