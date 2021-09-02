Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»

Во время акции протеста, организованной каталонскими сепаратистами из «Комитета защиты республики», 2021 год

Испанские СМИ узнали, что в деле каталонских сепаратистов снова обнаружен «русский след». На этот раз речь идет о финансовой поддержке российского бизнесмена и появлении заказных публикаций. Фигуранты дела отвергают обвинения. «Газета.Ru» рассказывает, на чем основаны подозрения властей Испании.

Гражданская гвардия Испании изучает возможный «русский след» в деле каталонских сепаратистов в рамках спецоперации «Волхов».

По информации следствия, которая появилась в изданиях elPeriodico и elMon, офис бывшего главы региона Карлеса Пучдемона вел переговоры с бизнесменом Александром Дмитренко, которому Испания приписывает работу на российские спецслужбы, и общался с главой Россотрудничества Евгением Примаковым-младшим.

Утверждается, что эти контакты с Россией устанавливал глава канцелярии Пучдемона Жозеп Льюис Алай, который был арестован в ноябре 2020 года. Дмитренко же мог быть посредником между ним и российскими спецслужбами, от которых предприниматель якобы получал задания.

Известно, что этот проживающий в Испании уже 17 лет бизнесмен ранее не смог получить испанское гражданство из-за якобы связей с российскими органами и некой российской ОПГ. Дмитренко считает эти обвинения смехотворными и подал апелляцию на это решение.

По данным СМИ, Дмитриенко мог быть ответственным за перечисление сепаратистам средств в размере около €295 тыс., которые якобы были выручены в результате сделки по нефти или газу между российской компании Intek Broker LLC и гонконгской Gulf Energy Limited.

В других переписках Алая есть его рекомендации избегать комментариев по болезненным для России темам — например, о делах Алексея Навального, Эдварда Сноудена и не подвергать критике президента Белоруссии Александру Лукашенко.

Одна из цитат главы офиса Пучдемона звучала так: «Если мы делаем ставку на Кремль, давайте сделаем это по-настоящему».

Так, Алай расстроился из-за поста Пучдемона в Twitter в поддержку белорусской оппозиции, добавляя, что теперь придется искать правдоподобные оправдания перед русскими.

В других материалах суда речь шла о медийном сотрудничестве с Россией. Здесь фигурирует фамилия Примакова-младшего, чье влияние в Каталонии оценивали едва ли не выше главы российского МИДа. В одной из бесед Алай сообщал, что одна каталонская газета собирается опубликовать статью с официальной позицией России.

Глава Россотрудничества якобы ответил: «Отличные новости и отличная работа, спасибо большое».

Также в материале elMon говорится о важном интервью корреспондента «Комсомольской правды» и колумниста Telegram-канала «Незыгарь» Эдварда Чеснокова с Пучдемоном, которое должно было выйти около года назад на второй площадке. При этом Чесноков действительно общался с бывшим каталонским лидером еще в январе 2019 года, но для «КП».

Реакция фигурантов

В комментарии «Газете.Ru» Чесноков сказал, что, по его мнению, все появившиеся материалы о возможной поддержке Москвы сепаратистов в Каталонии — «галлюцинаторный бред, аналогичный сговору бывшего президента США Дональда Трампа с Кремлем, который не смогло доказать следствие». Журналист считает, что испанские полицейские «копают не там», при этом по непонятным причинам отказываясь заниматься обосновавшимися там «российскими бандитами, чиновниками и бандитами-чиновниками».

Говоря же о состоявшемся разговоре с Пучдемоном, корреспондент «КП» отметил, что таким образом просто выполнял журналистский долг.

«Я доносил до нашей аудитории сведения о происходящем в Европе: многие представители русского среднего класса и нобилитета любят отдыхать в Испании. И, естественно, хотели бы узнать, что же там происходит, и не опасно ли им было на тот момент пребывать в Барселоне, — а с кем еще об этом было бы разговаривать, как не с самым известным в Европе каталонцем?» — задается вопросом Чеснаков.

Он добавил, что пытался взять интервью у противников сепаратистов — правой партии Vox и левоцентристской партии CS («Граждане»), но они ему отказали.

Предприниматель Дмитренко в комментарии Telegram-каналу «Каталонский карантин» также отверг обвинения о том, что упомянутая газовая сделка имела какое-либо отношение к финансированию сепаратистов. По его словам, он участвовал в ней в надежде заработать посреднический гонорар. При этом российский бизнесмен действительно неоднократно публично высказывался в поддержку независимости Каталонии.

Прикованное к нему внимание со стороны испанских правоохранителей он связывает с возможными жалобами из окружения политика Александра Постриганя, по коррупционному делу которого Дмитренко действительно одно время сотрудничал с российской прокуратурой.

Дмитренко — 33-летний уроженец Москвы, председатель частной каталонско-российской торговой палаты и ряда других организаций, которые помогают налаживать двухсторонние контакты. В интервью газете The Mon предприниматель рассказывал, что в 17 лет он начал встречаться с девушкой из Каталонии, которая и предложила ему приехать в Барселону.

Его возможные связи с официальной Москвой, по мнению испанских правоохранителей, прослеживаются через контакты с его бизнес-партнером Артемом Лукояновым, которого называют приемным сыном бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Не впервой

В мае 20201 года Национальная судебная коллегия Испании уже прекратила другое расследование о вмешательстве России в дела Каталонии. Оно основывалось на проверке публикации в СМИ о неких российских шпионах, которые якобы вмешивались в каталонские дела.

А в октябре 2020 года стало известно, что в испанском суде также изучали данные якобы о готовности представителей России прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат, готовых защищать независимый регион.

Эти выводы были сделаны из прослушки разговоров 2018 года доверенного лица Пучдемона Виктора Тарадельяса, который ездил в Россию. При этом якобы все сорвалось из-за отказа лидера Каталонии принимать любую помощь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда говорила, что Россия спокойно относится к этим обвинениям, понимая, что они представляют из себя фейки.

«Эти заявления строятся исключительно на показаниях проходящих по делу представителей сепаратистских сил. Мы понимаем, эти лица готовы идти на любые, даже самые невероятные и авантюрные декларации с исключительно одной целью: каким угодно способом интернационализировать процесс и как можно сильнее привлечь внимание мировой общественности к своему противостоянию с испанским государством», — говорила она.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года, на нем 90 % проголосовавших высказались за отделение от Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии, а Мадрид попытался помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Верховный суд Испании впоследствии приговорил организаторов референдума за мятеж к длительным тюремным срокам. Сейчас эта страна добивается от Бельгии выдачи сбежавшего туда Пучдемона, с которого уже сняли евродепутатскую неприкосновенность.