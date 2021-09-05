За клевету на Лукашенко. Правозащитники сообщили о россиянке в СИЗО Бреста

В Белоруссии гражданку РФ Ирину Викхольм отправили в СИЗО по делу о клевете на президента республики Александра Лукашенко. Ее задержали еще в мае – после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, но известно об этом стало только теперь, сообщили в правозащитной организации «Весна». Женщине грозит до шести лет лишения свободы из-за размещения в своем Twitter публикации, содержащей фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства». Подробности дела – в материале «Газеты.Ru».

Гражданка РФ Ирина Викхольм находится с конца мая 2021 года в брестском СИЗО. Она стала фигуранткой уголовного дела о клевете на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщила правозащитная организация «Весна» в своем Telegram-канале.

1 сентября прокуратура Бреста проинформировала, что в суд направлено уголовное дело «в отношении 58-летней иностранной гражданки В.», которая опубликовала в Twitter фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства». Как следует из материалов дела, обвиняемая,

«желая причинить ущерб авторитету государства»,

23 мая в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ходе предварительного следствия вину не признала, отмечается в релизе ведомства.

«Речь идет, скорее всего, о Викхольм Ирине Федоровне 1963 года рождения, гражданке России. Женщина находится под стражей с конца мая, сейчас содержится в брестском СИЗО», — говорится в сообщении «Весны».

Известно, что ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 367 УК республики. Максимальное наказание по этой части статьи – до шести лет лишения свободы. При этом из-за наличия иностранного гражданства, как отмечают правозащитники, женщине не могут назначить другое наказание – в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

close 100% Ирину Викхольм irina.wickholm/facebook.com

Как пишет «Новая газета», в Twitter есть пользователь под ником Irina Wickholm. В этом аккаунте много репостов об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров. При этом более поздних публикаций в профиле не содержится.

Что известно об инциденте с Ryanair

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске. На его борту находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

Аэропорт Минска объявил об экстренной посадке самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Поступившая информация о минировании лайнера не подтвердилась, и СК Белоруссии возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

По данным Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29. Сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично дал команду принять в Минске самолет.

Минтранс Белоруссии сообщил, что авторы сообщения о минировании самолета угрожали взорвать его над Вильнюсом. В ведомстве назвали выдумкой заявления об угрозах применения ракет «воздух - воздух» в отношении борта Ryanair и заявили, что диспетчеры не оказывали давления на экипаж.

В Ryanair подтвердили, что получили указание посадить лайнер в Минске от белорусских диспетчеров. В компании полагают, что на борту самолета были сотрудники белорусского КГБ.

Комментируя ситуацию, Лукашенко отметил, что «недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали».

Позднее в отношении Минска были введены санкции со стороны ряда государств, авиакомпаниям дали рекомендации избегать воздушного пространства Белоруссии, некоторые перевозчики прекратили выполнять полеты в республику.