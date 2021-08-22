Что происходит в Кабуле спустя неделю после захвата талибами*

Аэропорт Кабула закрыли на двое суток — США хотят эвакуировать тех, кто уже находится в воздушной гавани. Накануне в давке перед воротами аэропорта погибли, как минимум, семь человек. В НАТО и ЕС опасаются, что до 31 августа американцы не успеют эвакуировать всех имеющих разрешение на въезд в США афганцев — по данным СМИ, их может быть около 60 тыс. человек.

В аэропорту Кабула продолжается эвакуация граждан после захвата талибами (организация запрещена в России) столицы Афганистана. 22 августа Госдепартамент США объявил, что воздушная гавань будет закрыта на 48 часов для вывоза людей, уже находящихся внутри. В то же время тысячи афганцев не оставляют попыток проникнуть в аэропорт, чтобы покинуть страну.

В воскресенье американские СМИ сообщили, что власти США предупредили авиакомпании, что их пассажирские самолеты могут быть привлечены для эвакуации из Кабула. Аэропорт все еще остается закрытым для гражданских рейсов. Сейчас эвакуация осуществляется с помощью 150 военных транспортников. WSJ со ссылкой на источники сообщил, что пять американских авиакомпаний могут предоставить Белому дому еще 20 самолетов. Они не будут летать непосредственно в Кабул, но помогут перевезти афганцев, которых уже эвакуировали в Катар, Бахрейн, ОАЭ и Германию. Окончательное решение о привлечении гражданских перевозчиков пока не принято, его должен утвердить глава Пентагона Ллойд Остин.

Перед закрытием аэропорта посольство США в Афганистане распространило сообщение, в котором призвало остающихся в стране граждан не предпринимать попыток добраться до воздушной гавани самостоятельно. Из-за потенциальных угроз безопасности им рекомендовано ждать инструкций от правительства. Сейчас американские власти прорабатывают новые маршруты эвакуации людей, при этом окрестности аэропорта охраняют талибы.

Какая именно опасность может угрожать аэропорту, не сообщается. Однако Associated Press пишет, что Вашингтон не исключает угроз, исходящих от афганского филиала ИГИЛ (организация запрещена в России). По информации агентства, при заходе на посадку и взлете американские транспортники выпускали «тепловые ловушки» — пиротехнические снаряды, позволяющие обмануть ракеты с тепловым наведением.

«Би-Би-Си» со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщило о семерых новых погибших при давке в аэропорту. По данным телекомпании, люди погибли у ворот в воздушную гавань — там продолжают собираться тысячи афганцев, пытающихся прорваться на самолет. Khaama Press пишет о 12 погибших. Накануне в сети разошлись фотографии и видео, как американские и британские солдаты вытаскивали из толпы людей и маленьких детей, которых могли задавить насмерть.

По последним данным Пентагона, из Кабула было вывезено не менее 17 тыс. человек, из которых только 2,5 тыс. — граждане США. Официальный представитель военного ведомства сообщил, что несколько человек, которые намеревались покинуть страну, были избиты талибами по пути в аэропорт. В Пентагоне также не исключали, что после вывоза основной массы своих граждан могут начать операции по спасению американцев, которые находятся за пределами аэропорта Кабула.

В Германии заявили, что обстановка в аэропорту Кабула остается чрезвычайно опасной. МИД Швейцарии сообщил, что ситуация с безопасностью значительно ухудшилась 21 августа, из-за этого швейцарским властям пришлось отменить чартерный эвакуационный рейс из Кабула.

В то же время американские солдаты, которые сейчас контролируют аэропорт и помогают улететь гражданам других стран, согласно графику вывода войск должны покинуть Афганистан до 31 августа. Многие страны опасаются, что после этой даты в столице и аэропорту начнется хаос. Генсек НАТО Йенс Столтеберг заявлял, что некоторые члены альянса попросили продлить на несколько дней возможность эвакуировать своих граждан и афганцев. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что американцы чисто математически не успеют эвакуировать всех афганцев с разрешением на въезд в США до 1 сентября. СМИ писали, что таких людей в Афганистане может быть до 60 тыс.