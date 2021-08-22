Трамп опасается восстановления влияния России в Афганистане

Экс-президент США продолжает критиковать администрацию Джо Байдена за действия в Афганистане. На митинге в Алабаме Трамп заявил, что американские войска должны быть готовы вернуться в страну — по словам политика, от этого зависят жизни тысяч американцев, оставшихся там. Накануне он призывал Байдена извиниться перед гражданами за позорное бегство из Афганистана.

Американские вооруженные силы должны быть готовы вернуться в Афганистан при необходимости. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Алабама.

«Нам следует это сделать, когда наступит подходящее время. И мы, возможно, будем вынуждены пойти на это. Ведь если мы не готовы вернуться, то можем никогда больше не увидеть тех 45 тыс. американцев, которые остались в Афганистане», — заявил Трамп.

Бывший глава государства подчеркнул, что реальное число граждан США, оставшихся стране, значительно превышает цифру, которую называет президент Джо Байден. Трамп отметил, что неважно, сколько американцев сейчас в Афганистане. «Если талибы (организация запрещена в России) не будут уверены, что мы готовы вернуться при необходимости, то мы не увидим наших граждан, 10 их тысяч или 45», — заявил политик.

Нынешнюю администрацию он обвинил в принятии «ужасающего решения» и «величайшим внешнеполитическим унижением» в истории страны. «Неудачный вывод войск Байденом из Афганистана — это поразительное проявление вопиющей некомпетентности национального лидера. Это был не вывод войск, это была полная капитуляция», — сказал Трамп на митинге. Политик подчеркнул, что такого бы не произошло, если бы он оставался у власти. Бывший хозяин Белого дома сообщил, что нынешние власти не придерживались разработанного его администрацией плана по выводу американских войск. По этому плану войска должны были покинуть Афганистан в последнюю очередь, а перед этим Пентагон должен был позаботиться о вывозе всего оборудования и военной техники, а также граждан США.

Кроме того, Трамп допустил, что после ухода американцев Россия может восстановить влияние в Афганистане. «Они разорились за много лет присутствия в Афганистане и не одержали там победы. Теперь, как я слышал, они возвращаются», — заявил политик, имея ввиду операцию СССР 1979-1989 годов.

На протяжении последней недели Трамп регулярно критиковал Байдена за организацию вывода войск из Афганистана и возлагал на него ответственность за хаос в стране, который начался после взятия талибами Кабула. 18 августа в интервью телеканалу Fox News экс-президент назвал произошедшее унижением, с которым еще никогда не сталкивались Соединенные Штаты.

По словам бывшего главы государства, а Афганистане могут оставаться от 11 до 40 тыс. американских граждан. До этого СМИ сообщали, что в стране могут находиться до 60 тыс. человек, имеющие право на американскую визу. Трамп отмечал, что остающиеся в Афганистане люди могут стать заложниками боевиков. Он также заявлял, что был уверен в «продажности» сбежавшего в ОАЭ президента Ашрафа Гани. Консультанты Трампа сообщали ему во время президентства, что афганские правительственные войска воевали с талибами исключительно из-за высоких зарплат. «У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они перестали сражаться», — объяснил Трамп. По его словам, ежегодно США тратили на операцию в Афганистане по $42 млрд.

Политик заявил, что Пентагон бросил на афганских военных базах вооружений и техники, в том числе и новейшей, на миллиарды долларов. В частности, они упомянул вертолеты Blackhawk и танки. Теперь, по словам Трампа, к этой технике получат доступ Россия и Китай, которые могут скопировать американские технологии и наладить производство аналогов. Эти вооружения, по мнению экс-президента, гарантированно попадут в руки врагов США.

15 августа боевики «Талибана» взяли Кабул, объявили о полном контроле над страной и скором создании Исламского Эмирата Афганистан. Захват столицы произошел относительно спокойно, однако экстренная эвакуация иностранного персонала из посольств и консульств вызвала хаос в аэропорту Кабула. Вывоз иностранцев не завершен до сих пор.