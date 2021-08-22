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Несколько регионов Афганистана остались не под контролем «Талибана*»

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Reuters

Панджшерское ущелье осталось одним из нескольких районов Афганистана, которые остались не под контролем «Талибана (организация запрещена в России)», это создает потенциал для продолжения гражданской войны в стране, сообщают «Известия».

По оценке Государственного департамента, в Афганистане остается около 15 тысяч американских граждан. При этом, не все американцы находятся в аэропорту Кабула или даже в самом Кабуле. Кроме того, американский контингент в аэропорту Кабула признал, что напрямую взаимодействует с талибами для предотвращения конфликтных ситуаций.

Однако по словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, 5800 американских военнослужащих и все американские граждане должны быть эвакуированы до 31 августа. Кроме американских бомбардировщиков B-52, сопротивление «Талибану» оказывают только в Панджшерском ущелье.

Здесь анти-талибанское движение возглавил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, он призвал западные страны начать поставку оружия собираемому под его командованием ополчению. Салех объявил себя временно исполняющим обязанности главы Афганистана.

Панджшерское ущелье географически представляет собой крайне сложную для штурма территорию, однако в отличие от ситуации 90-х годов, теперь у анти-талибанского движения нет доступа к границе.

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