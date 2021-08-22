Посольство США в Афганистане не рекомендует гражданам самостоятельно добираться до Кабула

Посольство Соединенных Штатов в Афганистане не рекомендует гражданам самостоятельно добираться до аэропорта Кабула, вместо этого предлагая дожидаться инструкций от правительства, сообщает Twitter посольства.

Необходимость воздержаться от самостоятельных перемещений, согласно заявлению посольства, связана с «потенциальными угрозами безопасности».

Военный контингент США в аэропорту Кабула планирует и разрабатывает новые маршруты для эвакуации американских граждан из Афганистана, при этом, по сообщениям контингента, они сотрудничают с талибами (организация запрещена в России) для достижения безопасности вокруг аэропорта.

Ранее посольство России в Афганистане выразило готовность помочь украинцам покинуть страну.

Администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество баз США, где можно будет разместить афганских беженцев.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.