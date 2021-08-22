Экс-премьер Британии Блэр раскритиковал вывод войск из Афганистана

Вывести войска из Афганистана было опасным, ненужным и трагичным решением. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Энтони Блэр на своем сайте.

Политик напомнил об ультиматуме, который поставили перед движением «Талибан» (организация запрещена в России) — отказаться от связей с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

«Мы поддерживали перспективу, подкрепленную существенными обязательствами, превратить Афганистан из несостоявшегося террористического государства в функционирующую демократию», — пояснил Блэр.

При этом, отметил он, США и их союзники допустили ошибки, в том числе «серьезные». Однако в ответ на них были допущены новые ошибки, считает Блэр. По его словам, в современном мире любая попытка установления демократии воспринимается как утопия, а вмешательство любого рода – как «дурацкая затея».

«Мы сделали это (вывели войска – прим. ред) в соответствии с идиотским политическим лозунгом о прекращении «вечных войн»», — подчеркивает политик, отмечая, что число военных в Афганистане было сокращено до минимума, и за 18 месяцев до этого решения среди военного контингента не было жертв.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал сотрудничать в Совете Безопасности ООН с Россией и Китаем по ситуации в Афганистане.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением «Талибан». Глава правительства отметил, что за последние шесть дней Великобритания эвакуировала 6115 человек, в числе которых были 399 британцев, 320 сотрудников посольства и 402 гражданина Афганистана.