Украинский депутат заявили об опасности игнорировании посланий России

В Верховной раде призвали действующее правительство страны «понять» посылы России по ряду вопросов. В частности, в парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что власть во главе с президентом Владимиром Зеленским продолжает игнорировать «предупреждения» Владимира Путина, что несет свои последствия.

С предостережением к официальному Киеву от игнорирования посланий России о неверной политике украинской власти, а именно — «предупреждения» со стороны президента Владимира Путина, выступил народный депутат Украины, представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

По его словам, российский президент уже неоднократно обращал внимание действующей украинской власти на возможные последствия по разным политическим процессам, противоречащими позициям России и Украины. Парламентарий считает, что власть в лице Владимира Зеленского не осознает, чем могут закончиться эти разногласия.

В частности, по словам Кузьмина, Путин посылал «мессенджи», которые якобы так и не понял Киев, по поводу Майдана, Крыма, Донбасса, «Турецкого потока», «Северного потока — 2, увеличения цены на газ. Также нардеп упомянул обращение России в Европейский суд и заявлением ООН со статьей Путина про единство русского и украинского народов и указал на обвинение России в «незаконном» преследовании Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ.

«Никто его не понял. <…> Опять не дошло. <…> Мимо. <…> Пофиг. <…> До лампочки. А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? — охарактеризовал реакцию Киева Кузьмин в своем Facebook.

«Десять предупреждений»

Что же до перечисленных Кузьминым пунктов, то, в частности, Путин в очередной раз заявил о своем отношении к Евромайдану в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Там глава государства выразил мнение, что недовольство украинского народа было фактически использовано, а во время самого процесса никто не думал об интересах граждан, также добавив, что в событиях 2014 года на Украине присутствовало вмешательство внешних сил со стороны Запада, после чего политику страны стали определять радикальные националисты, продвигающие «агрессивную русофобию».

Актуальной для Киева проблемой также остается газовый вопрос. Украина выступает категорически против запуска трубопровода «Северный поток — 2», который будет доставлять газ напрямую из России в Германию, тем самым обойдет транзит с другими странами. Как заявлял Зеленский, проект является угрозой энергобезопасности стран Евросоюза, и определенная поддержка у Киева со стороны ЕС и США была, однако в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по разрешению строительства СП-2, после чего на Украине возникло сомнение по поводу реальной поддержки со стороны Запада. Для Киева ввод нового трубопровода и попытка отойти от покупки российского газа, не имея при этом существенных своих газовых ресурсов, чревато повышением цен на газ, о чем уже говорили в Раде.

Наконец, остро на Украине стоит конфликт по поводу территориальной принадлежности Донбасса и Крыма. На прошлой неделе Зеленский выступил на телевидении, назвав Донбасс «временно оккупированной территорией», и призвал всех жителей региона, кто «любит Россию и считает себя русским», «для будущего своих детей и внуков» отправляться жить в Россию. Это заявление вызвало широкий шквал критики в адрес украинского президента: эксперты, в числе которых сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, опрошенные «Газетой.Ru», назвали слова Зеленского «неприемлемыми» и предположили, что таким образом президент Украины нарушил свои же предвыборные обещания по урегулированию донбасского конфликта.

Касаемо жалобы России на Украину в ЕСПЧ, она была зарегистрирована судом, но в применении обеспечительных мер к Украине о прекращении Киевом водной блокады полуострова и отмены запрета на использование русского языка в стране российская сторона получила отказ. До этого Кузьмин уже писал в своих социальных сетях, что подобные жалобы подаются только в том случае, если истец обладает практически стопроцентными прогнозируемыми шансами на успех, тем самым замечая, что «ЕСПЧ забьет последний гвоздь в крышку гроба постмайданной украинской власти». Тем не менее по-прежнему неизвестно, когда жалоба России будет рассмотрена.