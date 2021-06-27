Посол США в РФ рассказал о сложностях в работе консульств

Американское посольство в России с 1 августа приостановит работу по выдаче виз, к этому привело включение Москвой Соединенных Штатов в список недружественных стран, повлекшее запрет нанимать диппредставительством США персонала из России и третьих стран, рассказал посол США в РФ Джон Салливан.

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По его словам, на фоне других политических разногласий Москвы и Вашингтона, указ президента России Владимира Путина «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» стал «самой значительной проблемой» для американской дипломатии.

«Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России. <…> Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз…», — признался представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что требования новой российской нормы вступают в силу 1 августа.

«После 1 августа у нас будет работать очень мало человек, в результате чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», — пояснил дипломат.

В этой связи Салливан анонсировал «серьезную работу» «с коллегами, с друзьями в МИД России» для поиска выхода из создавшейся ситуации, передает РИА «Новости».

«Мы собираемся серьезно работать, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», — подчеркнул посол.

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Он обратил внимание на то, что в ходе недавнего саммита в Женеве главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина оба лидера признали необходимость восстановления дипломатических отношений.

«Оба президента согласились с тем, что в наших взаимных интересах — интересах США и России — иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и других городах в наших странах, где есть консульства, чтобы осуществлять ту необходимую дипломатическую работу, которую должны выполнять две такие большие важные страны, как США и Россия. Визовые услуги являются важной частью такой работы», — детализировал Салливан.

Он добавил, что к нему с просьбами нормализовать ситуацию обращаются и обеспокоенные представители американского бизнеса, у которых в компаниях работают граждане России.

«То есть мы взаимодействуем. И мы ещё до саммита взаимодействовали с российскими представительствами, с министерством иностранных дел с целью решения проблем, возникших в области наших дипломатических отношений», — резюмировал глава американского диппредставительства.

В апреле нынешнего года США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций, а также в отношении восьми физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом. Кроме того, Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Помимо этого, США решили выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

«В их личном составе есть представители российских спецслужб», — пояснили в Вашингтоне.

В ответ российская сторона выслала 10 американских дипломатов, запретила наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран, а также ограничила десятью сотрудниками практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах.

После этого посольство США в России с 12 мая прекратило выдачу россиянам всех виз, кроме дипломатических. Консульский штат американской дипмиссии на российской территории сокращается на 75% и ведомство будет оказывать только экстренные консульские услуги гражданам США.

Тогда же американское посольство анонсировало прекращение предоставления нотариальных услуг, консульских отчетов о рождении за границей или услуг по продлению паспорта. С последним, согласно заявлению, американцам будут помогать только в случае экстренной необходимости, в том числе смертельной опасности.