МИД РФ: США приостановили работу генконсульства в Екатеринбурге по своему желанию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США решили приостановить деятельность генконсульства в Екатеринбурге без какого-либо влияния извне.

«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о заморозке работы этой дипломатической миссии, а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», — приводится комментарий дипломата на сайте МИД РФ.

17 мая стало известно, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает эту должность. В этот же день на странице Facebook американского представительства на Урале появилась информация о прекращении работы аккаунта из-за сокращения штата сотрудников по требованию правительства РФ.

Ранее Госдеп сообщил о работе посольства США в Москве до 16 июля.