МИД РФ: США приостановили работу генконсульства в Екатеринбурге по своему желанию

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США решили приостановить деятельность генконсульства в Екатеринбурге без какого-либо влияния извне.

«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о заморозке работы этой дипломатической миссии, а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», — приводится комментарий дипломата на сайте МИД РФ.

17 мая стало известно, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает эту должность. В этот же день на странице Facebook американского представительства на Урале появилась информация о прекращении работы аккаунта из-за сокращения штата сотрудников по требованию правительства РФ.

Ранее Госдеп сообщил о работе посольства США в Москве до 16 июля.