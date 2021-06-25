Посол Антонов рассказал о ситуации с визами в США для россиян

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у российский дипломатов в этой стране по-прежнему возникают визовые проблемы. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, вопрос о выдаче виз для российских дипломатов в Соединенных Штатах до сих пор остается нерешенным.

«Пример: у нас есть семьи, в которых главам семей выдана виза, а супругам в визе отказано. Удивительная ситуация, когда в наших некоторых семьях дети лишены визы и в любой момент могут потребовать, чтобы дети наших дипломатов выехали с территории США, не хочется говорить — «были выдворены», — сказал Антонов.

Ранее правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев.