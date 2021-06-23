«Моральная мобилизация»: «Левые» обвинили Германию в курсе на войну с Россией

Материал, в котором сделано предположение о планах немецкого правительства по подготовке вступления в вооруженный конфликт с Россией, опубликовала газета Neues Deutschland. Автор приуроченной к 80-летию нападения Германии на Советский Союз статьи — депутат Бундестага от партии «Левые» Севим Дагделен.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали», — уверена Дагделен.

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По мнению политика, сейчас отношения между Германией и Россией «достигли дна»: она отмечает, что не проходит и дня без требований новых антироссийских санкций из Берлина. В то же время, со слов депутата, вместо дипломатического понимания немецкое правительство полагается на «беспрецедентное вооружение» и «открыто берет курс на подготовку к войне с Россией» с целью стать крупнейшей военной державой на континенте.

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На это указывает увеличение оборонного бюджета Германии до €85 млрд, что значительно больше, чем военные расходы России — €54 млрд, отмечает Дагделен.

Отметим, что в бюджете ФРГ на 2021 год траты на оборону составят €53,03 млрд. Это менее 2% от ВВП, которые США требуют от союзников по НАТО тратить на армию.

«Во время своего недавнего визита на Гуам министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила солдатам, собравшимся на военном корабле США «Чарльстон»: «Мы бок о бок сражаемся за демократию, свободу и основанный на правилах порядок. В Европе враг — Россия», — обращает внимание депутат.

Любой же, кто призывает к борьбе с Москвой, не заинтересован в деэскалации конфликта, уверена Дагделен. Политик также приводит недавние слова депутата Бундестага от партии «Зеленые» Мануэля Заррацина о нереалистичности возможной войны с Россией, однако это, как подчеркивает депутат, не означает убедительного противодействия возможному вооруженному конфликту. Давлением на полярное мнение Дагделен называет то, что тех, кто не согласен со стабилизацией присутствия немецких военных в странах Балтии и их совместной с США отработкой передислокации на Восток, именуют «кремлевскими марионетками».

«Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовку к войне», — считает Дагделен.

Комментируя статью Дагделен, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что «Левые» — одна «из самых внятных партий политических сил в современной Европе», регулярно вносящая здравые предложения.

«В данном случае тоже сложно не согласиться, хотя мы, конечно, не обнаружим в официальных документах ФРГ задач, связанных с проведением войны против России и с немедленной подготовкой к этому, но при этом Германия является одной из стран, входящих в блок НАТО, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Те витки конфронтации, которые следуют один за другим и которые инициируются Вашингтоном, а отчасти и Брюсселем, они создают крайне напряженную ситуацию, которая может приводить к резкому ухудшению отношений с непредсказуемыми последствиями. Поэтому предупреждение является очень важным и очень справедливым, на мой взгляд», — приводит слова парламентария RT.

Партия «Левые», в которой состоит Дагделен, выступает за демократический социализм, требует немедленного возвращения немецких войск из зарубежных миссий, выхода Германии из НАТО и коренных преобразований Евросоюза, параллельно критикуя политику нынешнего правительства в отношении России. В частности, «Левые» настаивали, что в преддверии годовщины нападения на Советский Союз между Германией и Россией необходимо заключить договор о дружбе.

Тем не менее большого влияния в Бундестаге «Левые» не имеют и никогда не входили в правящую коалицию. На последних федеральных выборах партия получила 9,2% голосов избирателей. Эксперты убеждены, что на сентябрьских выборах в Бундестаг «Левые» также не смогут претендовать на серьезную поддержку.

«Левых» ранее подозревали в радикальных настроениях, ​нарушающих свободный демократический порядок. В 2010-м Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) взяло под контроль деятельность фракции (на тот момент «Левые» в новом виде существовали всего три года) в связи с участившимися случаями насилия со стороны левых экстремистов. Слежке и пристальному наблюдению со стороны ведомства подверглись некоторые члены «Левых», которые поддерживают отношения с представителям «явных экстремистских объединений».