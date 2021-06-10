«Как в сталинском СССР»: латвийского «капитана Акулу» обвинили в шпионаже на Россию

Сейм Латвии 10 июня одобрил снятие неприкосновенности с депутата оппозиционной партии «Согласие» Яниса Адамсонса, которого Генпрокуратура заподозрила в шпионаже в интересах России. Об этом пишет издание Delfi.

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Теперь у Адамсонса на работе и дома могут провести обыск, а самого парламентария — задержать. Меру пресечения должен в скором времени избрать суд, правоохранители настаивают на лишении свободы, пишут латвийские журналисты.

Официально известно лишь то, что политик подозревается в передаче секретной информации в Россию. Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что уголовный процесс о шпионаже стартовал 9 июня.

Агентство LTV уточняет, что в документах СГБ идет речь о 43 эпизодах шпионажа. Следствие подозревает, что политик с 2017 года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и о ситуации на восточной границе.

Сам Адамсонс, комментируя обвинения в своей адрес во время заседания Сейма, сказал, что за ним «нет никаких грехов», а об уголовном преследовании он узнал из СМИ. Он также связал обвинения с «контратакой мафиозных структур».

close Янис Адамсонс Янис Адамсонс Saeima/Flickr

Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, комментируя решение парламентариев лишить коллегу неприкосновенности, назвал существующие подозрения очень серьезными, сообщает агентство LETA. Однако глава правительства добавил, что теперь правоохранители должны доказать вину депутата в суде.

Обвиненный в шпионаже депутат работал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имел доступа к гостайне. Телеканал «Би-би-си» сообщает, что ранее он судился с Генпрокуратурой из-за статуса «бывшего сотрудника КГБ СССР». Суд тогда признал его связь с КГБ, но это не лишило его мандата. Его социал-демократическая партия «Согласие» выступает за защиту прав русскоязычных жителей республики.

В 1994–1995 годах Янис Адамсонс возглавлял МВД Латвии. В молодости он служил в погранвойсках на Дальнем Востоке, где получил от японцев прозвище «Капитан Акула».

Будучи депутатом, он выступал за сотрудничество с Россией, критиковал местных националистов, говорил, что Украина сама потеряла Крым, и положительно высказывался о Владимире Путине.

Обвинить могут любого

Председатель правления «Согласия» Янис Урбанович в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что находится в недоумении из-за обвинений Адамсонсу.

«Мы пребываем в шоке. Мои действия — постараться как можно скорее восстановиться после болезни и ознакомиться с обстоятельствами дела», — сказал он.

Его коллега, депутат Сейма от партии «Согласие» Иван Клементьев сообщил, что в партии пока не располагают подробностями о деле.

«Мы пока не знаем, задержан ли Адамсонс. В 9 утра он сидел у себя дома и выступал, что произошло потом — нет никаких сведений, как и что именно ему инкриминируют. Мы узнаем все только из сообщений СМИ, я лично не видел никаких документов. Возможно, их видели в комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям», — рассказал коллега обвиняемого «Газете.Ru».

Клементьев считает, что бороться с предъявленными обвинениями в парламенте было бесполезно, и потому большинство депутатов его партии при голосовании о неприкосновенности «не участвовали в этом произволе». Депутат также сравнивает происходящее в последние годы в Латвии события с репрессиями в сталинском СССР.

«Я вижу в этом тенденцию, обвинить могут любого. Например, за последний год был ряд аналогичных случаев, в том числе с генералами. А потом выяснялось, что в их делах нет никакого состава преступлений. Но имя уже запятнано. Или, например, не с тем подержался за руку. А вот наш премьер-министр Кришьянис Кариньш в прошлом году посетил Минск и общался с Александром Лукашенко. Его тоже можно обвинить в шпионаже?

Вы же помните, что было в 1930-е годы в СССР. Съездил за границу или получил письмо оттуда — значит, виновен. Так и здесь. Я усматриваю подобные параллели.

Шпионаж — самая легкая статья для такого обвинения. И никто не даст тебе ответ, в чем конкретно тебя обвиняют», — сказал Клементьев.

В свою очередь доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что шпиономания в Латвии «перешла все мыслимые и немыслимые границы».

«Достаточно вспомнить, что в свое время туда запретили въезд Иосифу Кобзону, Валерии, Олегу Газманову. Поиск российских агентов в латышской политике не прекращается ни на секунду.

Нынешний скандал, вероятнее всего, связан с тем, что Байден прилетел в Европу. Латвия и Польша захотели так о себе напомнить и немного подпортить атмосферу встречи в Женеве», — выразил мнение Трухачев.

«Латвия недовольна самим фактом встречи российского и американского президентов. Они официально считают это недопустимой уступкой. Латвия рассматривает себя как прифронтовое государство, поэтому нельзя встречаться с тем, кто находится по другую сторону фронта, не спросив их. А такие задержания — попытка напомнить о себе. Я не исключаю, что латыши и поляки действовали скоординированно», — считает политолог.

В последние годы в Латвии было несколько громких дел о работе в российских интересах. Так, в 2020 году рижский суд приговорил бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Под преследование попадали и медийные личности. Руководителя дискуссионной площадки ИМХО-клуб Юрия Алексеева обвинили в помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии, а журналисты, сотрудничавшие с агентством МИА «Россия сегодня», были обвинены в нарушении режима санкций Евросоюза против его гендиректора Дмитрия Киселева.