«Детский сад» или «ответ диктатору»: как в Латвии отнеслись к снятию флага Белоруссии

Ситуация со снятым флагом Белоруссии в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, является «позорным, ужасным, низким и грязным беспределом со стороны Латвии», заявил «Газете.Ru» депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер.

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«В этом хулиганстве участвовали министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис. Во-первых, чемпионат мира по хоккею — большая честь для Латвии, но его организует не Рига, а международная федерация хоккея, федерация хоккея Латвии и, конечно, латвийское государство.

Мэрия не должна заниматься межстрановыми делами, мэр ни в коем случае не имеет права делать международные заявления или действия, не согласовав это с Рижской думой — ничего из этого сделано не было», — добавил депутат.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и рижский мэр Мартиньш Стакис 24 мая собственноручно сняли флаг Белоруссии у гостиницы, в которой проживают участники чемпионата мира по хоккею. Свое решение они объяснили поддержкой «народа Белоруссии», повесив на его место бело-красно-белый флаг — один из символов белорусской оппозиции.

В Минске инцидент расценили как осквернение госфлага, вручили ноту протеста послу Латвии в Белоруссии и предложили всем сотрудником латвийской дипмиссии покинуть территорию республики. В ответ в Риге приняли решение о зеркальных мерах.

По мнению Плинера, неизвестно, кто именно обратился к рижскому мэру с просьбой изменить флаг Белоруссии на бело-красно-белый. Депутат не исключает, что это могли рекомендовать сделать в посольстве США или же латвийские националисты. Однако депутат уверен, что это оскорбляет не столько лидера Белоруссии Александра Лукашенко, сколько белорусский народ.

«Если какой-то хулигашка сорвет флаг Латвии и установят его личность, его осудят. Поэтому, думаю, за политическое хулиганство надо осудить и этих господ (Ринкевича и Стакиса — «Газета.Ru»). За счет действий политиков латвийская республика потеряет престиж перед Беларусью и Россией. Я считаю, что Латвия понесет и экономические потери из-за их глупости, тупости и местечкового мышления», — отметил Плинер.

Решение Минска и Риги о взаимной высылке послов говорит, что ситуация может дойти и до разрыва дипломатических отношений, считает депутат. Но подобное решение будет невыгодно как Латвии, так и Белоруссии.

«Раньше такое бывало только перед войной. Я надеюсь, что войны не будет, но белорусский туризм мы потеряем, как и остатки белорусского транзита. В итоге Ринкевич и Стакис нанесли большой вред Латвии», — подчеркнул депутат.

«Детский сад»

«Газете.Ru» депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Владимир Бузаев подтвердил, что

депутаты намерены вынести вопрос о запрете для мэра на подобные политические шаги без согласования с думой.

«Так делать нельзя, я отношусь к этому шагу отрицательно. Я подготовил поправки к одному из вопросов заседания Рижской думы, назначенного на 26 мая. Смысл этих поправок в том, что политическая акция не может осуществляться руководителем Рижской думы без обсуждения среди депутатов», — указал парламентарий.

В то же время, депутат Сейма Латвии от партии «Согласие» Сергей Долгополов также негативно оценил замену белорусского флага на бело-красно-белый. По его мнению, это решение является «безответственной глупостью».

«Такого рода жесты выглядят как детский сад. Можно поддерживать что угодно и как угодно, но государство Беларусь существует и имеет свои атрибуты, которые никто не отменял», — резюмировал депутат.

При этом президент Латвии Эгил Левитс в эфире TV3 заявил, что замена белорусского флага — «адекватная политическая реакция» и сигнал Минску, что Рига не признает правящий режим соседнего государства.

По его мнению, высылка дипломатов связана с другим вопросом, а именно — реакцией латвийской стороны на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске. «Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации», — указал Левитс.

Потомственный политик

Впрочем, в Латвийской федерации хоккея действия рижского градоначальника и главы МИДа раскритиковали, обвинив политиков в желании использовать хоккей для достижения своих политических целей. Да и в Международной федерации хоккея призвали вернуть флаг Белоруссии на место или же снять флаги организации вместе с ним.

Однако мэр Риги Стакис уже отказался снимать бело-красно-белый флаг, выступив «против поддержки режима» Александра Лукашенко. По его словам, Рига «не может спокойно смотреть на террор кровавого диктатора».

Политик занял пост градоначальника рижской столицы в октябре прошлого года, его кандидатуру поддержали 49 из 60 депутатов. Стакис — основатель движения «За!», с которым он впервые попал в Рижскую думу еще в 2018 году. На прошлых выборах его партия одержала вверх в составе объединения «Для развития / За! / Прогрессивные».

Рижский мэр известен тем, что свободно использует русский язык в общении в журналистами или избирателями, если они обращаются к нему на русском. А блок Стакиса не выступает за снос памятников воинам-освободителям Риги от фашистских захватчиков — в Латвии не раз возникали инциденты с осквернением и ликвидацией монументов советским войнам.

К слову, в начале прошлого года политик угодил в скандал из-за своего отношения к русскому языку. Нацпартиоты Латвии подвергли Стакиса критике за защиту русскоязычных телеканалов — нынешний мэр Риги тогда выступил за их сохранение, заявив, что не считает преступлением говорить с людьми на их языке.

При этом мэр выступает и с экологических позиций, предпочитая ездить на работу на велосипеде и поддерживая «очищение» центра Риги от автомобилей. С ряда улиц уже исчезли автомобильные парковки, но появились велодорожки. Блок Стакиса перед выборами предлагал начать ремонт дорог и домов, что постепенно уже реализуется.

До прихода в политику он продолжительное время занимался бизнесом, фактически с 19 лет начав работать в компании Narvesen, а затем открыл свое дело по распространению кофе Illy.

Рижский мэр из потомственной семьи политиков, его мать — Дагния Стаке — избиралась в Сейм Латвии и занимала пост министра благосостояния республики.

По информации «Sputnik.Латвия», мать Стакиса успела пристроить в политику ряд членов своей семьи, в том числе брата Мартиньша Андрея. При этом она известна благодаря законопроекту о предоставлении мужчинам возможности получать пособия по беременности и родам. Как сообщает агентство, возможность получить это пособие на отца ребенка, если у того официальная зарплата выше, чем у его супруги/матери младенца, стала для политиков «буквально золотой жилой».