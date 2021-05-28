«В это непростое время»: Лукашенко предложил реформировать СНГ

В Минске прошла встреча глав правительств стран-участник Содружества независимых государств (СНГ). Как сообщает «Спутник Беларусь», белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что приоритет его страны – развитие связей внутри СНГ.

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СНГ под угрозой

Белоруссия в этом году председательствует в СНГ. «Многие из них (задач СНГ по мнению РБ — «Газета.Ru») нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Внимание <…> нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что необходимо успешно развивать экономическую интеграцию – для этого должны совершенствоваться документы СНГ, нужно гармонизировать их с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если этого не произойдет, то существование СНГ и ЕАЭС окажется под угрозой, считает Лукашенко.

«Настало время, окончательно расставив все точки над «i», принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент – это экономика», — сказал белорусский глава.

Лукашенко выразил мнение, что СНГ подтверждает свою жизнеспособность «в непростое время». Развал СССР не смог разорвать прочные связи «между братскими советскими республиками», добавил он. Сделав комплимент в адрес Советского Союза, который был «притягательным геополитическим центром с развитой экономикой и передовой культурой», белорусский президент заявил о духовном единстве стран СНГ.

«Мы имеем то, что подарили нам деды и прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века», — конкретизировал Лукашенко. Он также отметил, что странам-участницам СНГ солидарность и единство нужны «как никогда».

Зонтик независимости

Накануне на встрече с исполнительным секретарем Содружества Сергеем Лебедевым Лукашенко предложил сделать из СНГ «зонтичную организацию» над ЕАЭС и ОДКБ.

«Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. <…> Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений», — добавил он.

После встречи в Минске Лукашенко отправляется в Сочи на встречу президента РФ Владимир Путин. Главы двух стран обсудят вопросы реагирования на внешнее давление и санкции, а также экономику и сотрудничество в других сферах.

В январе Путин в новогоднем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на все трудности 2020 года, Москве и Минску совместными усилиями удалось достичь весомых результатов на различных направлениях.

Российский лидер также выразил надежду на продолжение в 2021 году работы по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей с белорусской стороной, укреплению Союзного государства, ЕврАзЭС, ОДКБ, а также СНГ.

Интеграция для начинающих

Большое внимание в последние пару лет привлекает тема интеграции Белоруссии и России. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко слияние двух государств не обсуждалось. Песков при этом отметил, что вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.

«Решение по глубине экономической интеграции с учетом тех предложений, которые сделаны российской стороной, сейчас за Минском», — сказал в апреле госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

При этом в феврале 2020 года Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости – в отличие от проектов ельцинской эпохи.

По его словам, Минск привержен реальной интеграции экономик, жизни людей и других аспектов без понуждения к интеграции с потерей суверенитета и независимости страны.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не выступала с инициативой включения РБ в состав РФ. Речь идет сугубо о переговорах об углублении интеграции в рамках существующей с 1999 года структуры.

«Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может... Это абсолютная чушь», — отмечал также Песков.

Эксперты при этом неоднократно отмечали – до президентских выборов 2020 года и разрыва отношений между западными странами и Белоруссией, Лукашенко активно заигрывал с США и Евросоюзом, затягивая вопрос интеграции с Россией. Одним из камней преткновения был вопрос распределения доходов от экспорта газа и нефти в рамках Союзного государства.

СНГ возник на базе Союза славянских государств, договор о создании которого был в 1991 году в Беловежской пуще подписан лидерами РСФСР, Украины и Белоруссии. Содружество по сути заменяло собой СССР, который прекращал свое существование. Участники СНГ являются самостоятельными субъектами международного права, это не государство. Сейчас в объединение входят также Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Туркмения имеет статус ассоциированного члена, а Украина и Грузия объявили о выходе из СНГ.

ЕАЭС — интеграционная экономическая структура на бывшем советском пространстве. Внутри него обеспечивается свобода движения товаров и вводятся единые правовые стандарты в сфере экономики.