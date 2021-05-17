«Пытаются приструнить»: чем Кличко не угодил Зеленскому

На прошлой неделе в Киеве прошли масштабные обыски в ряде коммунальных предприятий города и департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА). Прокуратура и полиция в общей сложности провели более 60 обысков в структурных подразделениях КГГА, в том числе в коммунальном объединении «Киевзеленстрой», департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, «Киевгорсвете» и столичном метрополитене.

По результатам следственных действий 11 лицам вручили уведомление о подозрении.

В их числе — действующие работники департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководители.

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«Уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касались незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса и тому подобное», — пояснили в украинской прокуратуре.

Под прицел украинских правоохранителей попал и глава исполнительного комитета партии «УДАР», многолетний соратник и кум мэра Киева Виталия Кличко Артур Палатной. У него обыски прошли 12 мая. Их объяснили возможным ущербом бюджету на 19,5 млн гривен, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

Сам Кличко заявил, что правоохранители и налоговая «кошмарят столичную власть». По его словам, такого не было «даже в махровые времена Януковича».

После проведенных обысков украинские СМИ начали писать о новой попытке смещения Кличко с поста главы КГГА.

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Кличко не устраивает нынешнюю национальную киевскую администрацию своей партийной принадлежностью: Кличко представляет партию «УДАР» — Украинский демократический альянс за реформы, а «Банковая (офис президента Украины. — «Газета.Ru») хочет поставить на место мэра Киева своего человека, но пока неизвестно, сможет ли она его заменить и дадут ли на это разрешение в Вашингтоне».

Более того, Кличко в будущем может рассматриваться и как потенциальный соперник президента Украины Владимира Зеленского на пост главы государства на будущих выборах, полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, у киевского мэра есть определенные шансы на это: среди киевской «избалованной публики» Кличко имеет достаточно твердую популярность.

«Вряд ли у Зеленского есть шанс сместить Кличко. У него устойчивая популярность среди жителей Киева, а жителей Киева сложно взять под козырек по первому высказыванию Зеленского. Поэтому вряд ли у него это получится, но желание есть как минимум испортить имидж потенциального соперника», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По словам Владимира Жарихина, Зеленский постепенно приступает к подготовке к перевыборам, в связи с чем начинает расчищать политическое поле.

Однако не все собеседники «Газеты.Ru» склонны расценивать действия украинских властей именно как попытку смещения Кличко. Так, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал это

предупреждением для Кличко, который в последнее время ведет фактически президентскую избирательную кампанию и демонстрирует президентские амбиции.

По его мнению, речь может идти о попытке выбить из-под Кличко и его команды финансовые ресурсы.

«Возможно, это подготовка к разделению должности Кличко. Сегодня Кличко — и мэр и руководитель КГГА. За кулисами украинской политики активно говорят о том, чтобы отобрать у него часть полномочий. Такое уже было при Януковиче, это бесконечная история Киева», — сказал украинский политолог «Газете.Ru».

Не первая попытка

Противостояние Кличко и офиса президента Украины проявилось не впервые. Попытка сместить градоначальника в Киеве предпринималась еще в 2019 году, когда сформированное после победы Зеленского на выборах правительство рекомендовало новому главе государства уволить Кличко с поста главы КГГА. По данным «Страны.ua», занять это место тогда мог бывший на тот момент нардепом от «Слуги народа» экс-гендиректор канала «1+1» Александр Ткаченко. Но в итоге в отставку ушел только бывший глава президентской администрации Андрей Богдан, который был инициатором смещения Кличко.

Мэр Киева при этом заручился поддержкой адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

По мнению Руслана Бортника, к вопросу о месте Кличко в киевской администрации решили вернуться именно сейчас, потому что он решил выстроить свои нити коммуникации с западными партнерами.

«Он по большому счету оставался единственным оппозиционным кандидатом в президенты, который не поддавался давлению. Киев системно пытается подавить политических оппонентов или уменьшить их возможности», — отметил эксперт.

По его словам, сместить Кличко нельзя, так как он — избранный мэр, и сделать это можно только в судебном порядке.

«Но можно располовинить его должность (то есть разделить функции мэра и главы КГГА. — «Газета.Ru»). Скорее всего, к этому сценарию и идут. Сейчас предпринимается попытка приструнить Кличко, заставить его играть по правилам офиса президента, а не вести отдельную политическую линию», — считает он.