Путин пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку

Президент России Владимир Путин в ответ на недавнее заявление главы Белого дома Джо Байдена пожелал ему здоровья.

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«Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы!» Я желаю ему здоровья», — отметил Путин, подчеркнув, что говорит «без иронии, без шуток».

Он также вспомнил, как в детстве во время споров, произносилась фраза: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы», — считает российский президент.

Комментируя высказывание Байдена в свой адрес, Путин отметил, что в истории каждого народа «много драматических и кровавых событий».

«Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — сказал глава России.

Ранее американский президент Джо Байден дал интервью телекомпании ABC. В нем он заявил, что российские власти должны будут «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы — 2020. На вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей» (killer), Байден ответил утвердительно. Однако, к чему относился вопрос и что именно имел в виду глава Соединенных Штатов, неизвестно.

В Кремле высказывание Байдена назвали «очень плохим». «Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, за время российско-американских отношений похожих заявлений еще никто не делал.

Песков подчеркнул, что Россия проведет анализ подхода к сотрудничеству с американской стороной по тем темам, в которых заинтересована Москва.

«Наш подход будет анализироваться в предстоящий период, в том числе в ходе консультаций с нашим послом, который был приглашен в Москву», — заверил Песков.

Тем временем, в Совете Федерации предупредили, что в случае, если Вашингтон не объяснит слова Байдена, Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, которые будут оперативные, адекватные и жесткие.

«Я бы предложил чуть-чуть выждать и дать американской стороне шанс как-то эту ситуацию выправить, объяснить слова президента, принести извинения, заверить в том, что США все-таки хотели бы развивать отношения с Россией на равных», — заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ».

По его словам, такие действия США могли бы предотвратить дальнейшую деградацию двусторонних отношений.

«Но я подозреваю, что этого не произойдет, а это означает, что дальнейшая деградация будет, и в этом случае вызов российского посла станет не последней нашей ответной реакцией. Мы будем вынуждены действовать столь же оперативно, столь же адекватно, столь же жестко», — добавил парламентарий.

Между тем, в Министерстве иностранных дел России считают, что высказывание лидера США — это проявление целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении двух лет сознательно заводил российско-американское сотрудничество в тупик.

«Мне кажется, здесь надо констатировать, что они завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией, мне кажется, в тупике находится их собственная идеология. Что дальше? Российский фактор, с которым они носятся, как с чашей Грааля, с какой-то реликвией, поминая к делу и не к делу все, что связано с Москвой, с Кремлем, Россией», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В российском МИДе отметили, что хотят избежать «необратимой деградации» отношений Москвы и Вашингтона.