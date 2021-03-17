Москва вызвала посла из США после слов Байдена

Москва вызвала из Вашингтона главу посольства РФ Анатолия Антонова после антироссийских заявлений главы Белого дома Джо Байдена в интервью телекомпании ABC News, об этом говорится в сообщении МИД России.

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«Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», — указывается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

МИД напомнил, что с момента инаугурации Байдена прошло почти два месяца, и за это время можно сделать первые выводы.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень», — говорится в заявлении.

Как поясняется в коммюнике, российские власти будут искать пути выхода из находящихся в кризисе российско-американских отношений.

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — резюмируется в сообщении.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, такой шаг является беспрецедентным, сообщает ТАСС.

«В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — пояснила дипломат.

В ответ на такие действия Москвы, в Вашингтоне заявили, что США поддерживают связи с Россией по выгодным для себя направлениям, что не отменяет напряженности по ряду вопросов, передает РИА «Новости».

«По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия», — заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

В интервью ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес своего российского коллеги.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!», — подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер также напомнил про то, что предыдущие президенты США относились к советским и российским лидерам более уважительно.

«[Франклин] Рузвельт, который, несмотря на то, что отвергал коммунистическую идеологию и считал [Иосифа] Сталина тираном, строил отношения и оценивал ситуацию объективно. [Джон] Кеннеди, который вместе с [Никитой] Хрущевым нашел единственно верное решение для разрешения Карибского кризиса», — пояснил парламентарий.

В пример он также привел Ричарда Никсона, который понял, что гонка вооружений с СССР является тупиковым путем, и пошёл по пути политики разрядки; Джорджа Буша, который опасался развала СССР из-за возможного попадания ядерного оружия в третьи руки. Володин заявил, что и риторика предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на решения по антироссийским санкциям, соответствовала уровню главы государства.

«Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали.

Говорить так о нашем главе государства никому не позволено», — подчеркнул глава нижней палаты российского парламента.

Данные высказывания Байдена вызваны, скорее всего, неадекватным состоянием самого американского лидера, заявил «Газете.Ru» директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Байдену нужно показать, что он якобы сильный президент, и для этого он использует совершенно непарламентские обороты. Более того – он решился идти на конфликт с нашей страной», — указал политолог.

По его словам, бессильную злобу американских властей вызывает то, что Россия оставляет США позади в ряде сфер, при этом не стремясь вообще конкурировать с кем бы то ни было.

«Россия раньше США разработала вакцину против коронавируса COVID-19, при этом «Спутник V» еще и более эффективный препарат. Американская сторона теперь пытается вести против «Спутника» войну. Кроме того, авторитет Путина на мировой арене намного выше, чем у Байдена. Байден менее влиятелен, чем предыдущий американский лидер Дональд Трамп, и намного менее влиятелен, чем Путин», — детализировал эксперт.

В итоге, по словам Данилина, США пытаются поднять градус противостояния с Россией из-за безвыходности ситуации для американской стороны и бессилия.