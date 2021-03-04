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Опасаются конкуренции: в МИДе объяснили угрозу России США

Захарова объяснила, как Россия угрожает США

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Антон Денисов/РИА «Новости»
Вашингтон считает угрозой всех своих конкурентов, заявили в МИД РФ. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен упомянул Россию среди «серьезных вызовов» нацбезопасности Америки — вместе с Ираном и КНДР. При этом Штаты воспринимают как противника Китай. Ранее президент Байден также называл РФ угрозой, но не конкурентом.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую стратегию нацбезопасности США. Ее слова передает РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Штаты будут относиться к КНР как к противнику и конкуренту, сотрудничая по возможности. Россия же вместе с Ираном и Северной Кореей упоминается среди «серьезных вызовов».

«Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах», — отметила Захарова.

По ее словам, задача Вашингтона — сдерживать Россию, не давать Москве конкурировать на равных и опережать США. «Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть подрывную роль на мировой арене», — говорится в в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом.

Еще в октябре на тот момент кандидат на пост президента Джо Байден назвал самой большой внешнеполитической угрозой США Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — заявил политик.

Китай, а не Россия, по его мнению, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами, или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

В феврале новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая политика», проводимая Российской Федерацией, — одна из главных угроз для НАТО и США. Кроме того, альянсу угрожают укрепление Китая, международные террористы, пандемия COVID-19 и глобальные климатические изменения. Важнейшая задача НАТО, по словам Остина, — защита своего населения и территорий. Для этого необходимо развивать и использовать «надежные средства сдерживания».

За день до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать из альянса площадку для политического диалога, в рамках которой «единомышленники альянса» смогут вырабатывать меры по противодействию Москве и Пекину.

«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок <…> и ценности», — добавил он.

В ответ на слова генсека НАТО глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что альянс — пережиток прошлого, стратегические доктрины которого лишь подрывает мировую архитектуру безопасности.

«НАТО — это рудимент «холодной войны», военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости и безопасности в Европе и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности», — считает сенатор. Он добавил, что «натовские генералы» готовятся к войнам давно минувших лет.

Добавим, что американские военачальники ранее неоднократно заявляли — несмотря на усиление России, именно Китай остается основным внешнеполитическим конкурентом и противником США.

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