СК Белоруссии готовит экстрадицию Тихановской

Власти Белоруссии намерены добиваться экстрадиции бывшую кандидатки в президенты Светланы Тихановской. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РБ сообщает ТАСС.

«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — отметили в белорусском СК.

Комитет также закончил расследовать уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Следствие утверждает, что лица из ее окружения готовили с ее участием массовые беспорядки, захват административных зданий и исполкомов, назначение «своих лиц» вместо глав субъектов.

Реклама

Силовики полагают, что Тихановская поддержала план восстания и решила выделить деньги на приобретение «электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления».

Основных фигурантов дела СК РБ задержал с 6 по 8 августа 2020 года. К материалам дела приобщили «видеозапись встречи».

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. По белорусским законам, в совокупности каждому из них грозит до 8 лет лишения свободы.

В октябре Белоруссия объявила бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению конституционного строя. Ответственность за нарушение этой статьи предполагает от трех до пяти лет колонии. За неделю до этого МВД России включило Тихановскую в список разыскиваемых лиц. Основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело в отношении политика.

Если Тихановская будет задержана российскими силовиками, то ее передадут в республику для уголовного преследования по предъявленным обвинениям.

В начале февраля Следственный комитет Белоруссии направил Польше документы на экстрадицию основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. «С данной страной [Польшей] у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — подчеркнул белорусский чиновник.

Суд Центрального района Минска в середине осени признал канал Nexta Live и логотип канала экстремистскими материалами. По версии суда, канал публиковал призывы к массовым беспорядкам.

Путило и Протасевич были внесены белорусским КГБ в список террористов. Их обвинили также в возбуждении социальной вражды против силовиков (130 УК РБ).

16 января генеральная прокуратура Белоруссии направила в министерство юстиции Польши запрос об аресте и выдаче основателей Nexta для привлечения к уголовной ответственности.

«По нашей информации, данные граждане находятся на территории Польши, в Варшаве. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. ОМОН и внутренние войска жестоко подавили демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали об избиениях и издевательствах силовиков над задержанными. Сотни человек пострадали, некоторые остались инвалидами. Президент РБ Александр Лукашенко оправдывал жестокость подавления протестов тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».