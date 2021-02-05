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«Готовы отвечать на любые вопросы»: Лавров встретился с Боррелем

Лавров заявил о необходимости вернуть нормальность в отношения с Евросоюзом

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой евродипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Москва готова отвечать на любые вопросы Брюсселя. Он добавил, что никто не выигрывает от отсутствия нормального диалога в российско-европейских отношениях.
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«Отсутствие нормальности» в отношениях России и Евросоюза необходимо преодолеть. Об этом на встрече с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

«Мы готовы отвечать на любые вопросы, которые вы намереваетесь поставить на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее сообщил, что официальный визит главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля благотворно скажется на отношениях Москвы и Брюсселя.

Стороны продолжают контактировать, и о «глубокой заморозке» отношений сейчас речи не идет. «К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов <...> в связи с ядерной программой Тегерана», — перечислил Чижов.

«Перезагрузку» в отношениях РФ и ЕС российские дипломаты ожидают с 2019 года. В декабре того года Владимир Чижов заявил на приеме в российской дипмиссии в Брюсселе, что новый старт отношениям РФ и ЕС может быть дан при новом европейском руководстве.

«Я абсолютно уверен: <...> мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал дипломат.

По словам Чижова, главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».

Однако взаимозависимость РФ и ЕС «никуда не делась»: именно на долю Евросоюза приходится почти половина товарооборота России. Чижов добавил, что россияне «бьют рекорды» по получению шенгенских виз. Кроме того, Россия и страны Евросоюза объединены сильными и старыми культурными связями, а также — взаимодействием в науке и образовании.

«Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно», — подчеркнул постпред. Наконец, Чижов пояснил, что «синергия потенциалов России и ЕС» открыла бы широкие возможности для развития обеих сторон.

В конце января госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что Европейский союз стратегически заинтересован в продолжении диалога с Россией. «Несмотря на все наши разногласия или именно из-за них, стены молчания в наших прямых отношениях с Москвой недопустимы. ЕС стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой», — отметил политик.

Он подчеркнул, что диалог необходим, так как многие международные вызовы можно преодолеть только при сотрудничестве с Россией. При этом Рот добавил, что контакты Евросоюза и России не должны ограничиваться взаимодействием представителей власти и политиков.

«Важно активно развивать сотрудничество в области культуры, науки, спорта и СМИ <...> Также особенно важно наладить максимально тесные контакты на уровне гражданского общества», — сказал министр.

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