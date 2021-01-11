Горбачев призвал Россию и США сократить вооружения

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев посоветовал России и США договариваться о дальнейшем сокращении вооружений. Его слова передает РИА «Новости».

«Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит», — подчеркнул первый советский президент.

Он напомнил, что встречался с избранным президентом США Джозефом Байденом, когда тот был еще сенатором. По словам Горбачева, демократ всегда поддерживал любые договоренности между Москвой и Вашингтоном по ядерному разоружению. Будучи же вице-президентом, Байден выступил в поддержку договора СНВ-III, который подписывали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама.

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«Это очень большая повестка дня, очень сложная. Если США и Россия за нее возьмутся по-настоящему, то выиграют и они, и все остальные», — убежден Горбачев.

В конце сентября экс-генсек дал совет будущему победителю президентской гонки в США — как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению бывшего советского президента, гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля, если не принять своевременные и адекватные меры.

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — говорил Горбачев.

Горбачев подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны провести «второй Рейкьявик» — он встречался с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом в исландской столице в 1986 году. Тогда было положено начало завершению «холодной войны» между СССР и Соединенными Штатами.

«Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений», — отметил бывший советский президент.

Сейчас между Россией и США действует только один договор, ограничивающий наращивание ядерных арсеналов, — СНВ-III. Его действие истекает в 2021 году. Этот документ — последний рубеж перед новой гонкой вооружений после выхода США из ДРСМД. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Пресса СССР называла договор «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. К середине лета 1991 года советская сторона ликвидировала около 2 тыс. ракет, а американцы уничтожили 846 ракет. Впоследствии процесс разоружения продолжился под контролем военно-экспертных комиссий двух держав.

1 февраля 2020 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

В декабре 2019 года Горбачев выразил уверенность в том, что миру угрожают новые гонка вооружений и «холодная война».

По мнению первого и единственного президента Советского Союза, современные «мировые лидеры не смогли выстроить новую надежную архитектуру безопасности и создать механизмы предотвращения и урегулирования конфликтов».

«Милитаризация политики и мышления подрывает доверие в отношениях между государствами», — указал Горбачев.