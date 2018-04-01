14 вопросов по «делу Скрипаля»

Россия решила подвести своеобразную черту под всеми информационными спекуляциями вокруг дела об отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Срикпаля и обвинениями Москвы со стороны Запада в причастности к произошедшему.

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МИД России составил вопросы по данному расследованию двум странам — Великобритании и Франции. Они изложены в ноте, которую отправило посольство РФ в Лондоне британскому внешнеполитическому ведомству. В документе «дело Скрипаля» характеризуется, как сфабрикованное, передает НСН.

Москва хочет выяснить, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории — Сергею и Юлии Скрипалям.

Также претензии МИД РФ направлены на факт привлечения Франции к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента. Кроме того, Москва спросила Британию, на основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери, передает RT.

«Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»? Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?», — такими пунктами заканчивается послание РФ.

Аналогичные вопросы были направлены и Франции. Днем ранее посольство России в Великобритании обвинило британские власти в лицемерии из-за отказа предоставить доступ к Скрипалю, который находится больнице под наблюдением врачей, а также британских специалистов по химическому воздействию.

«Что касается Сергея Скрипаля, то британская сторона отказывается от предоставления нам какой-либо информации, ссылаясь на его британское гражданство. Из открытых источников мы знаем, что он остается в критическом, но стабильном состоянии. Нельзя не отметить лицемерие британских властей, которые за границей всегда требуют доступа к лицам, имеющим британский паспорт наряду с паспортом другой страны, однако отказывают в этом праве России», — говорилось в сообщении.

МИД указал, что Скрипаль имеет двойное гражданство. Также власти Великобритании отказывают дипломатам в доступе к Юлии Скрипаль, которая также является гражданкой России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова же заявляла о возможной причастности к отравлению британских спецслужб, передает ФАН.

«У нас нет информации по этому делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть», — сказала Захарова.

В районной больнице Солсбери сообщили, что состояние Юлии уже не оценивается как критическое и «быстро улучшается». По словам медиков, дочь экс-сотрудника ГРУ уже может самостоятельно есть и пить.

«Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо реагирует на лечение, но продолжает получать профессиональную клиническую помощь 24 часа в сутки», — сказала директор больницы Кристин Бланшард, поблагодарив персонал госпиталя в Солсбери за профессионализм.

При этом медики уточняют, что у Юлии Скрипаль уже восстанавливаются речевые функции, но пока она не может говорить членораздельно и внятно излагать свои мысли.

Состояние 66-летнего Сергея Скрипаля по-прежнему остается критическим, но стабильным. В британских СМИ также появлялась информация о том, что следы отравляющего вещества были обнаружены на правой руке Сергея Скрипаля и на левой руке его дочери. Сергей и Юлия Скрипаль находятся в больнице три недели.

28 марта полиция Великобритании объявила, что отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в доме Скрипаля. Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что следы вещества были найдены во всех местах, которые Юлия и Сергей Скрипаль посетили днем 4 марта.

Согласно опубликованным материалам дела, 4 марта в 09:15 утра по Гринвичу Сергей и Юлия Скрипаль посетили кладбище, на котором похоронены жена и сын экс-полковника ГРУ. После этого, в 13:30 по местному времени, они припарковали свой автомобиль на стоянке в Солсбери, зашли в паб The Mill, а после — в итальянский ресторан Zizzi. И в пабе, и в ресторане британская полиция нашла следы яда.