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Чудо света на Манхэттене: 90 лет назад открыли Эмпайр-стейт-билдинг

1 мая 1931 года на Манхэттене в Нью-Йорке было открыто 102-этажное офисное здание Эмпайр-стейт-билдинг. На протяжении 40 лет оно было самым высоким в мире, до окончания строительства Северной башни Всемирного торгового центра. После трагедии 11 сентября 2001 года Эмпайр-стейт-билдинг вновь стало главной высоткой Нью-Йорка, пока в 2012 году его не превысил Всемирный торговый центр 1. Одно из семи чудес света и олицетворение американского духа обошлось США в $25 млн.

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Эмпайр-стейт-билдинг Эмпайр-стейт-билдинг
90 с лишним лет назад на месте знаменитого теперь гиганта Эмпайр-стейт-билдинг находился отель Уолдорф-Астория, состоявший из двух корпусов конца XIX века. Его было решено перенести в новое здание. Фундамент под Эмпайр-стейт-билдинг заложили в марте 1930 года. 7 апреля начались работы по возведению стального каркаса 90 с лишним лет назад на месте знаменитого теперь гиганта Эмпайр-стейт-билдинг находился отель Уолдорф-Астория, состоявший из двух корпусов конца XIX века. Его было решено перенести в новое здание. Фундамент под Эмпайр-стейт-билдинг заложили в марте 1930 года. 7 апреля начались работы по возведению стального каркаса
Работы завершились 21 ноября, а уже 11 апреля 1931 года здание было готово. Таким образом, строительство Эмпайр-стейт-билдинг заняло всего 410 дней. В среднем за неделю возводилось 4,5 этажа Работы завершились 21 ноября, а уже 11 апреля 1931 года здание было готово. Таким образом, строительство Эмпайр-стейт-билдинг заняло всего 410 дней. В среднем за неделю возводилось 4,5 этажа
Небоскреб имеет 102 этажа и располагается в Нью-Йорке на острове Манхэттен по адресу Пятая авеню, 350. Его силуэт с широким основанием, низкими массивными уступами, свободностоящей башней и крылатым шпилем (443,2 м) узнаваем во всем мире. Архитектуру здания относят к стилю ар-деко. На фото: этапы строительства Эмпайр-стейт-билдинг Небоскреб имеет 102 этажа и располагается в Нью-Йорке на острове Манхэттен по адресу Пятая авеню, 350. Его силуэт с широким основанием, низкими массивными уступами, свободностоящей башней и крылатым шпилем (443,2 м) узнаваем во всем мире. Архитектуру здания относят к стилю ар-деко. На фото: этапы строительства Эмпайр-стейт-билдинг
Финансист Джон Раскоб и экс-губернатор Нью-Йорка Альфред Смит рассматривают макет Эмпайр-стейт-билдинг, 7 января 1930 года Финансист Джон Раскоб и экс-губернатор Нью-Йорка Альфред Смит рассматривают макет Эмпайр-стейт-билдинг, 7 января 1930 года
1 мая 1931 года состоялось торжественное открытие объекта. В тот день президент США Герберт Гувер включил освещение здания, нажав на кнопку в Вашингтоне. На месте событий праздничную ленточку перерезал губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт. Это принесло ему удачу: через 1,5 года Рузвельт победил Гувера на президентских выборах, и верхушку Эмпайр-стейт-билдинг подсветили в честь его триумфа. На фото: экс-губернатор Альфред Смит (в центре) и другие гости на церемонии открытия Эмпайр-Стейт-билдинг, 1 мая 1931 года 1 мая 1931 года состоялось торжественное открытие объекта. В тот день президент США Герберт Гувер включил освещение здания, нажав на кнопку в Вашингтоне. На месте событий праздничную ленточку перерезал губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт. Это принесло ему удачу: через 1,5 года Рузвельт победил Гувера на президентских выборах, и верхушку Эмпайр-стейт-билдинг подсветили в честь его триумфа. На фото: экс-губернатор Альфред Смит (в центре) и другие гости на церемонии открытия Эмпайр-Стейт-билдинг, 1 мая 1931 года
В разгар Великой депрессии собственнику не удалось оперативно решить вопрос с привлечением арендаторов. Долгое время многие офисы Эмпайр-стейт-билдинг стояли пустыми. Только к началу 1940-х эта проблема была решена. Но приносить доход здание начало еще одно десятилетие спустя. На фото: королева Елизавета II и принц Филипп наслаждаются видами Нью-Йорка с крыши обсерватории Эмпайр-Стейт-билдинг, 1957 год В разгар Великой депрессии собственнику не удалось оперативно решить вопрос с привлечением арендаторов. Долгое время многие офисы Эмпайр-стейт-билдинг стояли пустыми. Только к началу 1940-х эта проблема была решена. Но приносить доход здание начало еще одно десятилетие спустя. На фото: королева Елизавета II и принц Филипп наслаждаются видами Нью-Йорка с крыши обсерватории Эмпайр-Стейт-билдинг, 1957 год
Вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Манхэттен, 1967 год Вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Манхэттен, 1967 год
Эмпайр-стейт-билдинг фигурирует более чем в 90 кинофильмах. Наиболее заметная роль отведена ему в картине 1933 года «Кинг-Конг» и ленте Лео Маккэри «Любовный роман» (1939). На фото: истребители атакуют Кинг-Конга на Эмпайр-стейт-билдинг в сцене из фильма «Кинг-Конг» (1933) Эмпайр-стейт-билдинг фигурирует более чем в 90 кинофильмах. Наиболее заметная роль отведена ему в картине 1933 года «Кинг-Конг» и ленте Лео Маккэри «Любовный роман» (1939). На фото: истребители атакуют Кинг-Конга на Эмпайр-стейт-билдинг в сцене из фильма «Кинг-Конг» (1933)
28 июля 1945 года в северный фасад Эмпайр-стейт-билдинг между 79 и 80-м этажами врезался бомбардировщик ВВС США В-25, летчик которого Уильям Смит потерял ориентацию в густом тумане. Вспыхнувший пожар был потушен в течение 40 минут. В инциденте погибли 14 человек 28 июля 1945 года в северный фасад Эмпайр-стейт-билдинг между 79 и 80-м этажами врезался бомбардировщик ВВС США В-25, летчик которого Уильям Смит потерял ориентацию в густом тумане. Вспыхнувший пожар был потушен в течение 40 минут. В инциденте погибли 14 человек
Пожар в здании Эмпайр-стейт-билдинг, 28 июля 1945 года Пожар в здании Эмпайр-стейт-билдинг, 28 июля 1945 года
До открытия Северной башни Всемирного торгового центра в 1972 году Эмпайр-стейт-билдинг был самым высоким сооружением Нью-Йорка. После разрушения башен-близнецов в результате теракта в 2001 году небоскреб вернул себе этого звание и владел им до 2012-го. На фото: пожар в башнях-близнецах Всемирного торгового центра за зданием Эмпайр-стейт-билдинг после теракта 11 сентября 2001 года До открытия Северной башни Всемирного торгового центра в 1972 году Эмпайр-стейт-билдинг был самым высоким сооружением Нью-Йорка. После разрушения башен-близнецов в результате теракта в 2001 году небоскреб вернул себе этого звание и владел им до 2012-го. На фото: пожар в башнях-близнецах Всемирного торгового центра за зданием Эмпайр-стейт-билдинг после теракта 11 сентября 2001 года
Эмпайр-стейт-билдинг во время полнолуния Эмпайр-стейт-билдинг во время полнолуния
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Эмпайр-стейт-билдинг
90 с лишним лет назад на месте знаменитого теперь гиганта Эмпайр-стейт-билдинг находился отель Уолдорф-Астория, состоявший из двух корпусов конца XIX века. Его было решено перенести в новое здание. Фундамент под Эмпайр-стейт-билдинг заложили в марте 1930 года. 7 апреля начались работы по возведению стального каркаса
Работы завершились 21 ноября, а уже 11 апреля 1931 года здание было готово. Таким образом, строительство Эмпайр-стейт-билдинг заняло всего 410 дней. В среднем за неделю возводилось 4,5 этажа
Небоскреб имеет 102 этажа и располагается в Нью-Йорке на острове Манхэттен по адресу Пятая авеню, 350. Его силуэт с широким основанием, низкими массивными уступами, свободностоящей башней и крылатым шпилем (443,2 м) узнаваем во всем мире. Архитектуру здания относят к стилю ар-деко. На фото: этапы строительства Эмпайр-стейт-билдинг
Финансист Джон Раскоб и экс-губернатор Нью-Йорка Альфред Смит рассматривают макет Эмпайр-стейт-билдинг, 7 января 1930 года
1 мая 1931 года состоялось торжественное открытие объекта. В тот день президент США Герберт Гувер включил освещение здания, нажав на кнопку в Вашингтоне. На месте событий праздничную ленточку перерезал губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт. Это принесло ему удачу: через 1,5 года Рузвельт победил Гувера на президентских выборах, и верхушку Эмпайр-стейт-билдинг подсветили в честь его триумфа. На фото: экс-губернатор Альфред Смит (в центре) и другие гости на церемонии открытия Эмпайр-Стейт-билдинг, 1 мая 1931 года
В разгар Великой депрессии собственнику не удалось оперативно решить вопрос с привлечением арендаторов. Долгое время многие офисы Эмпайр-стейт-билдинг стояли пустыми. Только к началу 1940-х эта проблема была решена. Но приносить доход здание начало еще одно десятилетие спустя. На фото: королева Елизавета II и принц Филипп наслаждаются видами Нью-Йорка с крыши обсерватории Эмпайр-Стейт-билдинг, 1957 год
Вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Манхэттен, 1967 год
Эмпайр-стейт-билдинг фигурирует более чем в 90 кинофильмах. Наиболее заметная роль отведена ему в картине 1933 года «Кинг-Конг» и ленте Лео Маккэри «Любовный роман» (1939). На фото: истребители атакуют Кинг-Конга на Эмпайр-стейт-билдинг в сцене из фильма «Кинг-Конг» (1933)
28 июля 1945 года в северный фасад Эмпайр-стейт-билдинг между 79 и 80-м этажами врезался бомбардировщик ВВС США В-25, летчик которого Уильям Смит потерял ориентацию в густом тумане. Вспыхнувший пожар был потушен в течение 40 минут. В инциденте погибли 14 человек
Пожар в здании Эмпайр-стейт-билдинг, 28 июля 1945 года
До открытия Северной башни Всемирного торгового центра в 1972 году Эмпайр-стейт-билдинг был самым высоким сооружением Нью-Йорка. После разрушения башен-близнецов в результате теракта в 2001 году небоскреб вернул себе этого звание и владел им до 2012-го. На фото: пожар в башнях-близнецах Всемирного торгового центра за зданием Эмпайр-стейт-билдинг после теракта 11 сентября 2001 года
Эмпайр-стейт-билдинг во время полнолуния
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