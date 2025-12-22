На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания мужчин взяла семью в заложники и изнасиловала около дороги

В Индии мужчины напали на семью на дороге, ограбили и изнасиловали
Shutterstock

В Индии пять человек предстали перед судом за несколько преступлений в отношении незнакомой им семьи девять лет назад. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в 2016 году в штате Уттар-Прадеш, но до суда дело дошло только недавно. По данным издания, семья из пяти человек, включая мать и несовершеннолетнюю дочь, направлялась на мероприятие по магистрали.

В какой-то момент на них напали шестеро человек. Преступники взяли всех в заложники, оттащили в поле мать и дочь, после чего подвергли групповому изнасилованию. Затем они забрали деньги, украшения и другие ценности, после чего скрылись.

После обращения полиция начала расследование, спустя некоторое время они установили личности обвиняемых. К этому моменту у одного из них проявилась болезнь, спасти его медики не смогли.

Таким образом, суд признал виновными только пятерых. Вскоре им огласят приговор.

Ранее молодые люди вчетвером шесть часов насиловали девушку в ее автомобиле.

