В Колумбии начали стерилизовать похотливых гиппопотамов

В Колумбии начали стерилизовать гиппопотамов, сбежавших из зоопарка Пабло Эскобара. Животные, оказавшиеся в дикой природе после убийства наркобарона, начали слишком активно размножаться. В страну бегемоты были завезены незаконно — наряду с другими животными, нехарактерными для региона. «Газета.Ru» — о «кокаиновых» бегемотах и зоопарке Пабло Эскобара, который работает по сей день.

Стадо бегемотов, которые были завезены колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром в его частный зоопарк в Колумбии, стерилизуют. Как сообщает New York Post, служба охраны дикой природы перешла к решительным мерам после того, как млекопитающие стали представлять угрозу для экологии, биологического разнообразия и самих жителей страны. Об опасности гиппопотамов заявили мексиканские и колумбийские ученые.

В начале этого года они провели исследование, которое было опубликовано в журнале Biological Conservation, и выяснили, что экскременты бегемотов отрицательно влияют на уровень кислорода в водоемах, что может сказаться на рыбе и на людях, которые эту рыбу ловят. Помимо этого исследователи намекнули на опасность передачи болезней от бегемотов к людям. Одним из опасных для людей недугов, которым может страдать это животное, является сибирская язва.

В Африке, где обитают гиппопотамы, они считаются «инженерами экосистем» и удобряют озера и реки после переработки пищи. В Южной Америке их жизнедеятельность оказывает обратный эффект, ухудшая качество воды и приводя к размножению вредных водорослей, поскольку они получают слишком много питательных веществ и озеленяют воду.

Территория обитания животных вместе с их популяцией стремительно расширилась и достигла 160 км. Теперь гиппопотамы живут по всему бассейну реки Магдалена, протекающей в западной части Колумбии.

Чтобы избежать печальных последствий, ученые пришли к выводу, что стадо необходимо стерилизовать.

Численность так называемых кокаиновых бегемотов — так их называют в связи с родом деятельности виновника их появления в Колумбии — с 2012 года увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет около 80 особей.

По прогнозам ученых, если не принять никаких мер, к 2024 году популяция бегемотов в стране может увеличиться до 1,5 тыс. особей.

По данным The Guardian, колумбийское правительство на данный момент стерилизовало 24 особи, используя химическую кастрацию. Будет ли эта попытка успешной, пока неизвестно, потому что бегемоты хорошо приспособились к новому месту обитания и отловить их крайне сложно.

Борцы за права животных выступают в защиту гиппопотамов, однако ученые уверяют, что они не знают полной картины и не оценивают грозящей опасности. В правительстве Колумбии говорят и об отстреле животных, потому что популяция растет слишком быстро.

В прошлом году от нападения бегемота пострадал колумбийский фермер. Животное укусило его за ногу и подбросило в воздух, сломав бедро и несколько ребер.

Животные начали размножаться в дикой среде в 1993 году. Один самец и три самки бегемота сбежали из имения Эскобара, расположенного в джунглях между городами Медельин и Богота. Животные остались без присмотра после того, как их владелец был застрелен полицией.

Отлавливать и перевозить их в другие зоопарки было трудно, объяснила «Би-би-си» колумбийский биолог Натали Кастельбланко, поэтому дело оставили, думая, что животные в непривычной для себя среде погибнут. Однако они не только выжили, но и расплодились.

Зебрам, жирафам, страусу и верблюду из зоопарка Пабло Эскобара удалось найти новые дома.

Африканские животные попали в Колумбию в 1980-х годах и сейчас считаются одним из символов наследия Эскобара и его поместья «Неаполь» (Hacienda Napoles), где они разводились и куда ввозились нелегально.

Их изображения нередко можно встретить в сувенирных магазинах города Пуэрто-Триунфо, где с ними продаются брелоки и футболки.

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Пабло Эскобар был большим любителем животных, поэтому в период его процветания, в 70-80-е года прошлого века зоопарк насчитывал около 200 особей. Все они располагались на территории его поместья площадью 20 кв. км.

Там жили львы, тигры, жирафы, страусы, индийские слоны, несколько носорогов и множество кенгуру. В дрессировке последних он принимал личное участие. Сохранилась фотография, на которой наркобарон стоит перед кенгуру на четвереньках с зажатым в зубах куском хлеба.

Но его любимыми животными были бегемоты, вспоминал его брат Роберто. В детстве у Пабло Эскобара была книга с изображениями животных, среди которых он выделял именно гиппопотамов. По другой версии, экскременты этих млекопитающих сбивали собак-ищеек со следа, что помогало Эскобару прятать наркотики.

После того, как Эскобар был застрелен, его семья начала судебную тяжбу с правительством Колумбии. Власти хотели отобрать у наследников наркобарона поместье вместе с территориями. Суд вынес решение в пользу государства, и усадьбы перешла в ведение муниципалитета Пуэрто-Триунфо. Содержание зоопарка и животных обходилось правительству слишком дорого, поэтому большинство животных было передано в дар колумбийским и международным зоопаркам.

В 2000 году на территории поместья открыли тематический парк, часть которого — зоопарк, где содержались животные, привезенные еще Эскобаром. Этот парк можно посетить и сегодня. Также на территории Hacienda Napoles расположены гостиницы, автодороги, бассейны, 27 искусственных озер, собственная бензоколонка, взлетно-посадочная полоса, вертолетные площадки и ангары.