Повара рассказали, на что потратить яблочные запасы

В этом году сады дачников ломятся от урожая яблок. Внести разнообразие в репертуар блюд из этого фрукта помогут шефы московских ресторанов — они поделились с «Газетой.Ru» рецептами, которые помогут использовать яблочные запасы и не набрать лишний вес.

Расстраиваться из-за большого урожая яблок не стоит. В них содержится много витаминов, минералов и антиоксидантов, в том числе пектин – растворимая клетчатка, восстанавливающая микрофлору кишечника и улучшающая пищеварение. Кроме того, у яблок довольно низкий гликемический индекс (35-40, в зависимости от сладости сорта), поэтому они не вызывают скачка уровня сахара в крови и их можно есть натощак. Однако варенья, шарлотки и яблочные пироги с добавлением сахара, пусть даже тростникового, содержат большое количество калорий и пустых углеводов.

Снизить количества калорий в десерте из яблок можно, избавившись от теста — или хотя бы сведя его количество в блюде к минимуму.

Нутрициолог Екатерина Маслова рассказала, что использовать много антоновки за один раз можно, приготовив яблочный террин, который при этом совсем не содержит добавленного сахара.

«Вам потребуются всего два ингредиента – 2,5 кг кислых твердых яблок (идеально подойдет антоновка) и 30-40 г крепкого алкоголя (кальвадос, бренди или ром). Прямоугольную форму для выпечки застелите пергаментом и уложите на нее нарезанные тонкими ломтиками очищенные яблоки плотными слоями, каждый слой сбрызгивая бренди или кальвадосом. В процессе запекания он уменьшится раза в три, поэтому делайте повыше.

Яблоки хорошо утрамбуйте, чтобы при нарезке террин не развалился.

Накройте форму фольгой и запекайте 1,5 часа при 210 градусах в духовке, а потом еще час с небольшим при 190 градусах без фольги. Яблочный террин охладите при комнатной температуре, затем еще в холодильнике, аккуратно достаньте из формы и нарежьте на порции», — посоветовала нутрициолог.

Еще один способ избавиться сразу от большого количества яблок – приготовить чипсы. Они гораздо полезнее привычных, легко готовятся, нравятся всем, считает Констанин Гущин, московский шеф-повар. К тому же, в отличие от сушеных яблок, которые готовятся в специальном дегидраторе, яблочные чипсы можно сделать в обычной духовке.

«Яблоки промойте, освободите от сердцевины и нарежьте тонкими слайсами. Можно приготовить чипсы совсем без сахара, но если яблоки кислые, советую предварительно вымочить их в сахарном сиропе (сварите 300 г сахара в 300 мл воды). Замочите нарезанные яблоки в сиропе, затем положите на решетку, чтобы ушел лишний сахар. Выложите яблоки на пергамент и поставьте в разогретую до 110 градусов духовку на 1-1,5 часа. Периодически переворачивайте, чтобы чипсы подсохли со всех сторон», — посоветовал шеф.

Максим Ареев, шеф-повар ресторана «Ламбик», предложил тем, кто хочет обойтись без теста, яблочный конфитюр: «Очистите яблоки от кожуры, нарежьте тонкими ломтиками, добавьте нарезанный тонкой соломкой имбирь, лимонную цедру и немного сахара. Варите в сотейнике около 10 минут».

Тем, кто боится есть много теста, но все же любит именно яблочные пироги, стоит присмотреться к тонкому слоистому тесту фило. Федор Верин, шеф-повар ресторана Центрального дома литераторов, предлагает использовать его для приготовления хрустящего печеного яблока с орехами и медом.

«Возьмите большое яблоко, вытащите из него сердцевину, а вместо нее поместите внутрь мед, бруснику, кедровые или грецкие орехи. Заверните яблоко в 2 слоя теста фило, смажьте сливочным маслом и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут», — сообщил он.

В свою очередь Иван Строителев, шеф-повар ресторана D.O.M., использует тесто фило для авторского варианта «Тарта Татен» — классического французского перевернутого тарта с яблоками.

Для приготовления двух порций яблочного «Тарта Татен» потребуются два зеленых яблока, 110 г сахара, 7 г соли, 250 мл 33% сливок, 60 г теста фила, 50 г сливочного масла и 80 г сливочного мороженого. Выпекать лучше в нержавеющем кольце или специальной форме.

«Сначала приготовьте соленую карамель, — объяснил Иван Строителев. — На медленном огне растопите сахар (делать это лучше слоями). Добавьте сливочное масло комнатной температуры. Затем постепенно влейте горячие сливки и перемешайте. В форме разложите тесто на пять слоев, промажьте сливочным маслом и запекайте при температуре 180 градусов 10-12 минут. Далее выложите нарезанные яблоки толщиной в 2-3 мм, и каждый слой смажьте соленой карамелью. Выпекайте при температуре 160 градусов 25-30 минут».

Подавать авторский тарт рекомендуется с шариком ванильного мороженого.

При этом нужно иметь в виду, что яблоки быстро темнеют. «Причем импортные яблоки темнеют медленнее, чем отечественные, — уточнил шеф-повар. — Наши яблоки темнеют быстро, и это хорошо, значит, в них много железа. Чтобы выиграть время на подготовку теста и формы, яблоки надо замочить в воде с яблочным уксусом – на литр воды 100 мл уксуса. Яблоки тонко нарежьте на слайсере и опустите в кислую среду. Когда все будет готово, их останется только просушить бумажной салфеткой».

Еще один вариант тонкого яблочного пирога «Газета.Ru» получила у Александра Кубрикова, шеф-повара ресторана Sixty. Для приготовления одной порции потребуется 150 г бездрожжевого слоеного теста, 20 г арахисовой пасты, 150 г зеленых яблок, 50 г мороженого, холодный грушевый гель, сахарная пудра, мята, корица и тростниковый сахар.

«Тесто раскатайте, выложите на противень и смажьте арахисовой пастой. Сверху выложите нарезанные тонкими слайсами яблоки и посыпьте их тростниковым сахаром и корицей. Выпекайте при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут. Готовый горячий пирог смажьте холодным грушевым гелем, сверху положите шарик мороженого, украсьте мятой, сахарной пудрой и тонкими ломтиками оставшихся яблок».