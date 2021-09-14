Шефы московских ресторанов рассказали, как поступить с переросшими кабачками

Осенью вопрос «тебе нужен кабачок?» звучит угрожающе. Стоит ответить «да» — и на следующий день вы получаете огромный овощ со словами «у нас таких пять». «Газета.Ru» спросила у шеф-поваров московских ресторанов, что делать с переросшим кабачком, если отказываться от него уже поздно.

Диетологи относят кабачки к ценным продуктам питания — они богаты клетчаткой, витамином С и калием, поэтому эти овощи рекомендуют, например, в качестве первого прикорма детям с 6 месяцев.

«Самые полезные — молодые кабачки и цукини. Их можно есть целиком, не подвергая термической обработке, добавлять в салат или просто грызть, как огурцы. У зрелых кабачков кожица плотная, ее следует снимать, так как она плохо переваривается. На качество самого продукта это не влияет, сохраняется и клетчатка, и витамин С», — рассказывает Полина Королева, врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас».

Гастроэнтерологи рекомендуют есть кабачки при заболеваниях ЖКТ, гастритах, а также при сахарном диабете. И не злоупотреблять ими при почечной недостаточности, сопровождающейся гиперкалиемией, из-за высокого содержания калия.

Семена кабачка не менее полезны: они считаются антиоксидантами, содержат железо, калий и натрий. Кроме того, в семенах много Омега-3 жирной кислоты.

«Семена кабачка можно использовать в пищу, но в ограниченном количестве. Важно знать, что семена не нужно жарить, единственным правильным способом приготовления считается запекание», — предупреждает Анна Басова, врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина».

Из-за отсутствия яркого вкуса диетологи советуют кабачки тем, кто сидит на диете. И по этой же причине многие любят этот овощ. А вот повара уверены, что кабачок или цукини просто нужно уметь готовить. Даже если вам достался овощ-переросток.

Для многих шеф-поваров кабачок — это вкус, знакомый с самых ранних лет.

«Кабачки люблю с детства. В Италии есть такой особенный сицилийский сорт — овощ растет сверху вниз и может иметь длину до 1,5 метров. Вот таких гигантов нам в детстве жарила мама: немного масла, дикая мята и чеснок. Вкусно очень! А из российских блюд больше всего нравятся оладьи из кабачков со сметаной», — рассказал «Газете.Ru» Уиллиам Ламберти, шеф-повар, ресторатор, автор концепций Uilliams, Pinch, Ugolek, Sartoria Lamberti.

Жареные кабачки вспоминает и Федор Верин, шеф-повар ресторана Центрального дома литераторов. «В детстве я любил, когда мама жарила кабачки с чесноком и сметаной и половинки молодых кабачков, запеченные с фаршем, помидорами и сыром. Сегодня у нас в меню кабачки с овощами гриль, или жареный кабачок в качестве гарнира к стейку», — поделился он.

Итальянец Кристиан Де Надай, шеф отеля Four Seasons Hotel Moscow, при разговоре о кабачках вспоминает сицилийскую капонату. Принято считать, что капоната готовится из баклажанов, но для ее приготовления часто используют и цукини.

«Традиционный и беспроигрышный вариант блюда с кабачками — сицилийская капоната, которую мы традиционно готовили дома в Италии, — рассказал он. — Кусочки овоща необходимо обжарить в масле, затем тушить в томатном соусе, добавив несколько капель уксуса и горстку сушеного изюма, чтобы кабачки приобрели приятный кисло-сладкий вкус».

Кристиан Де Надай также предлагает альтернативную версию приготовления «баклажанов, запеченных с пармезаном».

«Баклажаны пармиджано» чудесным образом можно превратить в столь же сочные и пикантные кабачки. Для этого нарезанные дольками цукини стоит посыпать манной крупой, слегка обжарить во фритюре, а затем выложить внутри противня слоями вместе с моцареллой и пармезаном, а далее запечь до готовности», — рассказал шеф-повар.

Как сообщил «Газете.Ru» бренд-шеф ресторана Molon Lave Стаматис Цилиас, в Греции кабачки жарят в кляре из муки, яиц и пива — получается что-то вроде японской темпуры. А еще готовят запеканку из цукини «колокитокефтедес».

«Берем чашку нарезанных кубиком цукини, чашку рубленных томатов, полчашки мелко нарубленного репчатого лука, 1/3 чашки пармезана, 2/3 чашки муки, ¾ молока, два яйца, соль и перец. Духовку нужно предварительно разогреть 200 градусов, форму для пирога промаслить. Кусочки кабачка, помидоры, лук и сыр нужно равномерно распределить в форме. Остальные ингредиенты взбить вилкой и залить этой смесью кабачки. Запекать примерно в течение 35 минут, пока нож, воткнутый в запеканку, не выходит чистым. Готовую запеканку остается только остудить в течение 10 минут — и можно подавать», — поделился рецептом Стаматис Цилиас.

Сергей Леонов, ЗОЖ шеф-повар, почетный член гильдии шеф-поваров Испании поделился с «Газетой.Ru» рецептом равиоли из кабачка.

Для приготовления блюда подойдут любые кабачки, в том числе переросшие. Главное — очистить овощ от семечек и почистить от кожуры.

Потребуется 300 г кабачка, 500 г мясного фарша, 400 г консервированных томатов в собственном соку, 150 г сыра, 15 г чеснока, соль, перец, хмели-сунели и зелень. Кабачок нарежьте на толстые полоски ножом, остатки натрите на терке и добавьте в фарш. Выложите полоски из кабачков крест-накрест, в серединку положите мясной шарик, и сверните в равиоли. На дно формы для запекания положите томаты, рубленую зелень с чесноком и соус песто/чимичури, а затем равиоли. Посыпьте сыром и отправьте запекаться в разогретую до 200 °С духовку на 25 минут.

Шеф-повар грузинского ресторана «Мзиури» Валерий Мачавариани рекомендует пустить кабачок-переросток на легкий крем-суп.

«Обжарьте лук до прозрачности, крупно порежьте кабачок и отправьте его вариться вместе с измельченным корнем сельдерея. Добавить соль и перец по вкусу. Добавьте немного сливок и пробейте все ингредиенты в блендере», — рассказывает Валерий Мачавариани.

Перезревший кабачок — отличная основа для заготовок на зиму, уверена Константин Борисов, шеф-повар Dizengof99 и Shalom, bar!

«Можно приготовить овощную икру, потушив кабачки с луком, морковкой, томатами. Молодые кабачки приходится тушить долго, чтобы они приобрели необходимую мягкость, а перезревшие уже мягкие, они готовятся быстро. Чтобы добавить восточную нотку в этот рецепт, используйте карри или куркуму. Эти же кабачки можно засолить, нарезав крупными шайбами. Причем здесь подойдет как классический бабушкин рассол — с солью, сахаром, уксусом, укропом или петрушкой, виноградным листом, так и такой же ориентальный с куркумой или карри», — рассказывает Константин Борисов.