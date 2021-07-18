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В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?

Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы

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Markus Schreiber/AP
Европейский суд вынес решение, согласно которому компании теперь могут запрещать своим сотрудникам носить религиозную атрибутику, в частности, хиджабы. Правозащитные организации не согласны с этим решением. «Газета.Ru» — о том, как работодатели относятся к хиджабам в России.

Европейский суд постановил, что частные европейские компании теперь могут запрещать женщинам носить на голове платки. Это решение было принято для того, чтобы дать работодателям возможность официально применять в рамках своего поля деятельности политику, требующую религиозного нейтралитета, но при этом оставаться в рамках закона и не быть обвиненными в дискриминации.

Постановление было вынесено после обращения в суд двух мусульманок из Германии — одна из них была сиделкой для детей с особенностями, а другая продавцом в аптеке. Обе были отстранены от работы за ношение хиджаба — традиционного исламского головного убора.

Европейский суд решил, что политика компании, запрещающая работникам носить любую «видимую форму выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте», не является прямой дискриминацией, если она распространяется на религиозную одежду и символы всех конфессий.

Суд уточнил свое решение 2017 года, прописав теперь обстоятельства, при которых работодатель может официально запретить ношение религиозной атрибутики. Перед наложением запрета компании обязаны представить доказательства того, что создание «нейтрального образа» и заведомое «предотвращение социальных разногласий» крайне необходимо для ведения бизнеса.

Ношение хиджаба в течение многих лет вызывало споры по всей Европе и остается одной из центральных проблем, ведь например в Германии проживают пять миллионов мусульман, а во Франции каждый десятый житель исповедует ислам, сообщает издание The New York Times.

Несколько стран, включая Францию, Бельгию, Австрию и Нидерланды, приняли законы, фактически запрещающие ношение полностью закрывающих лицо хиджабов в общественных местах.

«Законы, политика и практика, запрещающие религиозную одежду, являются целенаправленным проявлением исламофобии, которая стремится исключить мусульманских женщин из общественной жизни или сделать их невидимыми, — цитирует The New York Times Марьям Х'мадун, сотрудницу организации «Открытое общество». — Дискриминация, маскирующаяся под «нейтральность», — это та завеса, которую нужно снять».

А вот в США, напротив, федеральные законы о труде требуют от работодателей «разрешать соискателям и сотрудникам соблюдать их религиозные обычаи в одежде и уходе за собой», согласно данным Комиссии по обеспечению равных возможностей при трудоустройстве (EEOC).

HR-консультант Анастасия Добровольская в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что за 16 лет работы в HR общалась с представителями разных конфессий, но «никогда не сталкивалась с запретами носить на работу религиозные символы».

«Единственное, с чем могут возникать проблемы, так это с дресс-кодом на работе, — говорит специалист. — Например, не все компании приветствуют татуировки, но это не связано с религиозной символикой. Что еще важно — по крайней мере, в международных компаниях те, кто вдумчиво относится к кодексу поведения, налагают запрет на обсуждение острых тем, которые потенциально могут вызывать конфликты. Это политически и религиозные темы».

Добровольская отметила, что сейчас в России тренд на Diversity and Inclusion, который пришел с Запада. Компании стараются развеять стереотип «мы и они». А те люди, которым в силу их принадлежности определенной конфессии необходимо выполнять религиозные обряды в течение рабочего дня, предупреждают об этом на собеседовании.

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», рассказывает «Газете.Ru», что «согласно законодательству работодатель не может ограничить внешний вид сотрудников, в том числе ношение религиозных атрибутов».

«Исключением является установленный в компании дресс-код или определенная униформа. В таком случае для соблюдения правил организации работнику необходимо будет отказаться от ношения религиозных атрибутов или сменить место работы», — сказала эксперт.

Санина уточнила, что, например, может налагаться запрет на ношение украшений для сотрудников, работающих на складах с ювелирными изделиями. И в этом случае ограничение касается любых украшений, в том числе и религиозных. «Это прописывается в регламенте компании и является необходимостью из-за специфики работы», — уточнила директор по персоналу.

По мнению Юлии Саниной, если ношение хиджаба не противоречит внутренним правилам компании и соблюдению установленного дресс-кода, то работодатели относятся к работникам, также как и к остальным сотрудникам, оценивая только их профессиональные навыки.

«Для большинства работодателей наличие религиозных атрибутов у соискателя не оказывает влияние на принятие решения о трудоустройстве. Важную роль при приеме на работу играют знания, которыми владеет кандидат, его опыт работы или уровень образования», — резюмировала эксперт.

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