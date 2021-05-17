Конкурс «Мисс Вселенная» стал площадкой для политических заявлений

Минувшей ночью в Майами прошел 69 конкурс «Мисс Вселенная», отложенный в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу на нем одержала 26-летняя жительница Мексики Андреа Меса — уже в третий раз самой красивой девушкой во вселенной становится уроженка этой страны. Второе место заняла представительница Бразилии Хулия Гама, третье — перуанка Яник Масета Дель Кастильо. В первую пятерку победительниц, дошедших до интеллектуального конкурса, вошли также мисс Индии Адлин Кастелино и мисс Доминиканской республики Кимберли Хименез.

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Андреа Меса не впервые участвует в международном конкурсе красоты: в 2017 году она уже попытала счастья на «Мисс Мира» и заняла на нем второе место. Однако 2021 год принес ей удачу: минувшей ночью в Майами ее предшественница из ЮАР Зозибини Тунци, сохранявшая титул с 2019 года, надела корону на голову новой королевы красоты родом из Мексики.

Новая «Мисс Вселенная» по профессии — компьютерный инженер. Она родилась в городе Чиуауа, росла старшей из трех дочерей, после окончания школы поступила в местный университет на специальность «компьютерная инженерия» и, окончив вуз в 2017-м, начала работать по профессии. Однако параллельно Андреа Меса развивала карьеру модели и пробивалась на конкурсы красоты. В 2016 году она получила право представлять штат Чиуауа на национальном конкурсе красоты Мексики — и победила на нем вместе с другой участницей, Аной Жиро. В результате Андреа Меса получила титул «Мисс Мексика 2017», а ее соперница — «Мисс Мира 2016». Это дало право им обеим участвовать в международном конкурсе «Мисс Мира» в соответствующие годы.

Конкурс «Мисс Вселенная» традиционно проводится в декабре, однако пандемия не позволила организовать его в положенное время, да и сейчас для всех, кто принимал участие в мероприятии, были предусмотрены меры безопасности.

Накануне события президент конкурса Пола М. Шугарт выступила с официальным заявлением, в котором заверила, организаторы позаботились об ограничении распространения COVID-19. «Мы потратили месяцы на то, чтобы запланировать и подготовить меры безопасности, чтобы провести в этот раз «Мисс Вселенная» — незабываемый, особенный и полностью инновационный», — заявила она.

В Майами съехались 74 участницы, однако до полуфинала дошла лишь 21 девушка (представительница России Алина Санько в их числе не оказалась). В финале соревновались 10 участниц.

Конкурс национального костюма выиграла представительница Мьянмы Тузар Уинт Луин, которая решила привлечь внимание к событиям в своей стране, разворачивающимся после февральского военного переворота. Она вышла с плакатом «Молитесь за Мьянму». «Наши люди умирают, их расстреливают военные каждый день, — заявила она. — Я хочу призвать людей говорить о Мьянме. Как участница «Мисс Вселенная» после переворота я говорю так много, насколько могу».

Политическое заявление сделала во время конкурса и участница из Сингапура Бернадетт Белль Онг. Она вышла на конкурсе национального костюма в наряде цветов флага своей страны — красном леотарде, расшитом пайетками и ботфортах. Плечи ее украшала красно-белая накидка, которая, когда девушка повернулась к зрителям спиной, оказалась плакатом с надписью, призывающей остановить потоки ненависти по отношению к людям азиатского происхождения.

Национальный костюм другой участницы — украинки Елизаветы Ястремской — стал поводом для скандала.

После того, как в начале мая украинские дизайнеры представили наряд девушки, в Белоруссии обнаружили, что резной узор ворота, украшающего атласное платье, позаимствован с картины белорусской художницы Елизаветы Червонцевой, мастера вытинанки (резного узора, который относят к одному из древнеславянских видов народного декоративного искусства).

Как рассказала Елизавета Червонцева изданию Sputnik, мотив позаимствован с ее картины «Молитва», созданной в 2016 году — на ней изображена Матерь Божья, оберегающая Белоруссию. По ее словам, она связалась с дизайнером, создавшей наряд украинской участницы, и та призналась, что узор был найден в интернете — но автора ей и коллегам найти не удалось. Белорусская художница пожаловалась изданию, что после этого заговорила об авторском праве и компенсации за использование узора (сумма не превышает $100), но автор наряда перестала выходить на связь. В описании платья говорится: «Украинская вытинанка — это генетическая память нашей нации». Оно называется — «Душа-вытинанка».