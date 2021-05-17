Новая мисс Вселенная
На 69-м конкурсе «Мисс Вселенная», прошедшем этой ночью в Майами, победу одержала 26-летняя уроженка Мексики Андреа Меса — она обошла в этом состязании 73 конкурентки из разных стран и территориальных образований.
Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира». Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».
Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера. По окончании вуза девушка начала работать по специальности, параллельно занимаясь модельной карьерой.
Новая мисс Вселенная — в фотогалерее «Газеты.Ru».
- Истребители Израиля поразили 35 военных объектов в секторе Газа
- Стоимость биткоина впервые за три месяца упала ниже $45 тысяч
- Банки добавят функцию снятия денег с чужих карт
- ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт»
- Российский военный флот получит около 40 кораблей в 2021 году
- Генконсул США на Урале покидает Екатеринбург
- Голикова предложила расширить область применения материнского капитала
- Мясников рассказал о смертельно опасном для детей продукте